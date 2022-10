Abbonamenti per la stagione di Prosa 2022/23 del Teatro Fenaroli

LANCIANO – Venerdì 28 e sabato 29 ottobre prende il via la campagna abbonamenti della stagione di Prosa 2022/2023 del Teatro Fenaroli di Lanciano con il rinnovo degli abbonamenti dello scorso anno; i nuovi abbonamenti saranno messi in vendita nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2022 presso il botteghino del teatro (16.30/19.30).

Primo spettacolo fuori abbonamento il 4 novembre ore 21 con l’evento “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” lettura spettacolare del Premio Campiello 2020 per autore, attrice e fisarmonica portato in scena dalla Compagnia Teatrale Ennio Flaiano®, FLA – Festival di libri e altre cose, Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila; con Remo Rapino autore e altro, Rossella Mattioli voce narrante e attrice, Dario Flammini fisarmonica, musiche originali e ideazione di Paolo Rosato, drammaturgia e regia di Rossella Mattioli. Per questo spettacolo i biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro 28 e 29 ottobre, 2, 3 e 4 novembre (16.30/19.30) e punti vendita del circuito ciaotickets dal 28 ottobre 2022 (biglietto unico: € 15 con posto assegnato).

Il primo spettacolo di prosa andrà in scena venerdì 25 novembre 2022 ore 21.00: Valeria Solarino in “Gerico innocenza rosa” di Luana Rondinelli, regia di Luana Rondinelli. Valeria Solarino, che abbiamo apprezzato quale protagonista di diverse fiction televisive è la protagonista di un forte a solo teatrale che ci racconta di una trasformazione d’identità di un lui, Vincenzo, che diventa lei, Innocenza Rosa. Si tratta di un viaggio interno, un flusso problematico venato di un’umana tenerezza, proponendo un argomento delicato che interroga sentimenti e coscienze di chiunque.

I biglietti della prosa saranno in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30) nei due giorni precedenti lo spettacolo (escluso i festivi) oltre al giorno della rappresentazione. Vendita biglietti online dal 5 novembre sul circuito ciaotickets.com