Pescara, borseggio sul treno: arrestata una 44enne

PESCARA – La scorsa notte, personale della Squadra Volante della Questura, a seguito della segnalazione pervenuta da personale delle Ferrovie dello Stato in servizio a bordo del treno Intercity proveniente da Torino e diretto a Lecce, ha tratto in arresto una donna 44enne, originaria del nord Italia, con pregiudizi di polizia per il reato di furto aggravato.

Tutto ha avuto inizio allorquando un giovane che viaggiava a bordo del treno a lunga percorrenza, ha comunicato al capotreno di avere subito il tentato furto del proprio cellulare ad opera di una donna.

Il fatto è stato segnalato alla Polizia e la Squadra Volante ha atteso il transito del treno alla stazione di Pescara Centrale effettuando immediati accertamenti che, hanno portato a scoprire che anche altri passeggeri avevano subito il furto di effetti personali e denaro.

Con tempestività gli agenti della Volante sono riusciti ad individuare e bloccare la donna e a ritrovare la refurtiva. Dopo l’arresto, la donna è stata trattenuta presso la Camera di Sicurezza della Questura in attesa della convalida avvenuta stamani con applicazione da parte del Giudice del divieto di dimora a Pescara e provincia.