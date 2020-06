Abbazia San Clemente a Casauria, le dichiarazioni di Blasioli

Il consigliere regionale PD: “Regione ed Enti devono avviare un percorso per la riapertura di questo gioiello storico e architettonico”

PESCARA – Il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli che passa davanti all’Abbazia di San Clemente a Casauria ogni volta che deve andare a L’Aquila da quando è chiusa l’uscita autostradale di Bussi, è un peccato vederla e saperla chiusa, a fronte del vero e proprio tesoro architettonico e artistico che custodisce e rappresenta.

“A causa di quello che è una vero e propria mancanza per la comunità e per il turismo, -ha detto Blasioli- ho chiesto lumi sull’attuale situazione è dal Polo Museale dell’Aquila ci hanno riferito che già da prima del Covid l’Abbazia, scenario di matrimoni e altre cerimonie per la sua bellezza, era aperta solo di mattina e a giorni alterni, a causa della mancanza di personale da destinarvi per consentirne una fruizione migliore. La situazione sembra essersi complicata dalla quarantena in poi, perché il complesso non ha più riaperto e dall’Ente responsabile non arriva alcuna data circa la probabile riapertura, proprio per via della mancata soluzione a quello che è un problema concreto. E’ necessario fare qualcosa, innanzitutto verificare quali altri complessi si trovino nelle condizioni dell’Abbazia e pensare a un’alternativa capace anche di valorizzare tali patrimoni, collegando itinerari artistici e turistici e raccontandone storia e architetture artistiche”.

“Un percorso potrebbe ad esempio essere condiviso con il FAI Abruzzo,-ha concluso Blasioli- che ha al suo attivo operazioni di recupero della fruibilità di monumenti su tutto il territorio, attraverso la messa a disposizione di personale in loco. Faccio così appello innanzitutto alla Regione perché attraverso l’assessorato di competenza si renda interprete di un’iniziativa in tal senso e poi agli altri enti, dal Polo museale aquilano alla Provincia di Pescara e al Comune per trovare una soluzione subito percorribile, in tempo con la stagione estiva”.