Smargiassi chiede attenzione per l’Ospedale San Pio di Vasto

Ha ricordato che da anni fa fronte a continue riduzioni di personale sanitario e tagli di reparti, e ora anche a danni e crolli dovuti a vetustà

VASTO (CH) – Il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi non ha usato mezzi termini per stigmatizzare l’atteggiamento del Governo Regionale, a trazione Lega, riguardo al totale disinteresse mostrato verso le sorti dell’Ospedale San Pio di Vasto.

Smargiassi ha ricordato che da anni costretto a far fronte a continue riduzioni di personale infermieristico, di primari e tagli di reparti, ultimamente è anche salito alla cronaca per danni e crolli ad impianti e contro soffittature, riconducibili soprattutto alla vetustà dell’edificio ed alla scarsa manutenzione eseguita.

“Prendo definitivamente atto – ha commentato – che questo Governo regionale non ha a cuore le sorti del San Pio di Vasto. Avevo pubblicamente chiesto all’Assessore Verí e al Direttore Schael di indire un tavolo di confronto per mettere nero su bianco proposte concrete per chiarire, una volta per tutte, cosa si volesse fare del presidio cittadino. Una richiesta però che non ha mai avuto riscontro. Ho deciso quindi di far valere i miei diritti di Consigliere, chiedendo ufficialmente di trattare la tematica nel corso della prima seduta utile della V Commissione Salute, presieduta dal Collega Quaglieri. Evidentemente però tra gli ordini di scuderia del carroccio vi è quello di cancellare dalla mappa dei presidi ospedalieri il San Pio, se è vero come è vero che alla mia formale richiesta del 7 giugno scorso, oltre a non aver fatto seguito l’inserimento in odg della tematica richiesta, non è stato dato neanche il benché minimo segno di riscontro, a voler quanto meno far trasparire un minimo di rispetto istituzionale che un Presidente di Commissione dovrebbe mostrare verso i propri colleghi e commissari”.

“È evidente a questo punto la riluttanza del Presidente Quaglieri ad ascoltare i temi del vastese; magari avrà qualche problema con me, visto peraltro che continua ad ignorare la calendarizzazione di tutte le risoluzioni che portano la mia firma. Risoluzioni che, a partire dallo scorso ottobre, ho depositato e trasmesso all’attenzione della sua Commissione. Qualunque sia il motivo – ha concluso Smargiassi – il torto, la Lega e tutta la maggioranza di centrodestra, lo stanno facendo, più che a me, a un intero territorio che meriterebbe maggior considerazione dall’esecutivo regionale e dai vertici della ASL02”.