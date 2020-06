Abbateggio, accoglienza turistica gratuita: ecco come è andata

ABBATEGGIO – Sulla scia del successo delle giornate del Fai d’autunno tenutesi ad Abbateggio lo scorso ottobre e dell’entusiasmo generato nei nostri giovanissimi concittadini, che si sono cimentati come “Apprendisti Ciceroni”, oggi, domenica 21 giugno 2020, ad Abbateggio si è tenuta la prima esperienza di accoglienza turistica gratuita ad opera di un piccolo ma determinato gruppo di giovani abbateggiani, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, che si sono costituiti nel gruppo “ABBAd a te” ed hanno illustrato ai visitatori giunti in paese la storia, i costumi, le chiese e i musei del nostro borgo!

A usufruire per primi di questa innovativa forma di accoglienza turistica è stata l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – sezione Abruzzo che ha scelto proprio Abbateggio per ripartire con il loro tour estivo di visite sul territorio! Un’esperienza stimolante e gratificante per i ragazzi, che in tal modo imparano a conoscere meglio il proprio paese e la propria cultura, e non da ultimo il proprio dialetto, con cui hanno scritto slogan sulle loro “divise” da guide locali!

L’iniziativa con i ragazzi è stata seguita dall’Amministrazione Comunale di Abbateggio, nelle figure del Sindaco Gabriele Di Pierdomenico e dei consiglieri Silvia Tontodonati, Patrizia Simone e Fabio Campanella.

Sindaco Gabriele Di Pierdomenico: “Da Sindaco e cittadino di Abbateggio, sono davvero orgoglioso che i ragazzi si siano appassionati alla storia del proprio paese e, consapevoli dell’importanza del nostro patrimonio culturale, abbiano trovato il modo per far conoscere a quanti verranno in visita, il nostro borgo nei suoi vari aspetti più significativi! Un’esperienza dal valore civico ed educativo, un virtuoso esempio di vera cittadinanza attiva!”.