“Pergamene Musicali”, ecco l’iniziativa dell’Archivio di Stato di Pescara

L'Archivio di Stato di Pescara partecipa a questo importante evento nazionale presentando alcuni scatti del prestigioso fondo "Pergamene Musicali" "Questo è un'altro segnale di normalità che vogliamo dare alla città e agli studiosi da quando abbiamo riaperto le ns. sale al pubblico. dichiara la Direttrice Maria AMICARELLI.

Il Fondo “Pergamene Musicali” posseduto dall’Archivio è composto da “Frammenti di codici liturgici del XIII e XIV secolo, contenenti testi liturgici-musicali con antifonari,e graduali, codici storico religiosi, come vite dei santi omiliari ed evangelari. Il fondo è stato recuperato a seguito di un lavoro di restauro da pergamene notarili dalle quali sono stati recuperati 127 codici antichi e sette cartacei risalenti ai primi del seicento. L’archivio di Stato di Pescara conserva anche raccolte di atti notarili pergamenacei che formano la 3^ e 4^ raccolta del corpo menbranaceo per un totale di 192 pergamene.

Probabilmente le liturgie in essi contenute avevano perso valore per gli Istituti monastici e quindi erano stati smembrati e venduti come materia prima agli artigiani legatori o agli stessi notai che rogavano nell’area Vestina. Si possono desumere informazioni delle segnature archivistiche, annotate sui frammenti del restauratore, che rimandano ai volumi di provenienza e che consentono di ricavare dati cronologici e topici, seppure indicativi . L’inventario prodotto riporta in campi distinti i dati relativi al notaio dal cui protocollo sono stati estratti i frammenti, lo stato della pergamena e il testo contenuto (parte letteraria , parte musicale ed elementi iconografici) nonché l’individuazione del codice e la segnatura attribuita.

Elenco con descrizione delle pergamene pubblicate

1- Notaio Calderale Francesco Loreto 1706 unità 109

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Nota quadrata su tetragramma nero. Indicazioni delle chiavi di C e F , presenza custos finale

e delle liquescenze. Liturgia [Feria II ad Priman], ad Tertiam

2- Notaio Calderale Francesco Loreto 1706 unità 110

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Nota quadrata su tetragramma nero.Indicazioni delle chiavi di C e F , presenza custos finale e delle l

liquescenze. Liturgia Feria III

3- Notaio Casale Amico Antonio Loreto 1676 unità 115

Frammenti di codici liturgico-musicali Antifonario pergamenaceo latino

Nota quadrata nera su tetragramma nero,indicazioni delle chiavi di C e F , presenza del custos finale.

Tempo liturgico …Ad laudes

4- Notaio Casale Amico Antonio Loreto 1676 unità 116

Frammenti di codici liturgico-musicali Antifonario pergamenaceo latino

Nota quadrata nera su tetragramma nero,indicazioni delle chiavi di C e F , presenza del custos finale.

Tempo liturgico …Ad laudes

5 Notaio Casale Amico Antonio Loreto 1672 unità 117

Frammenti di codici liturgico-musicali Antifonario pergamenaceo latino

Nota quadrata nera su tetragramma nero,indicazioni delle chiavi di C e F , presenza del custos finale e

di alcuni melismi

Tempo liturgico …Ad laudes

6 Notaio Casale Amico Antonio Loreto 1672 unità 118

Frammenti di codici liturgico-musicali Antifonario pergamenaceo latino

Nota quadrata nera su tetragramma nero,indicazioni delle chiavi di C e F , presenza del custos finale e

di alcuni melismi

Tempo liturgico …Ad laudes

7- Notaio Vestini Orfeo Penne 1576 (1578) unità 121

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Note quadrate nere su tetragramma nero, rigo guidonico rosso per il Fa e giallo per Do.

E’ indicata la chiave C presenza di custos finale.

Tempo liturgico …Ad laudes

8- Notaio Vestini Orfeo Penne 1576 (1578) unità 122

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Note quadrate nere su tetragramma nero, rigo guidonico rosso per il Fa e giallo per Do.

E’ indicata la chiave C presenza di custos finale.

Tempo liturgico …Ad laudes

9- Notaio Calderale Giuseppe Loreto 1698-99 unità 127

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Note quadrate nere su tetragramma a nero. Sono indicate le chiavi di C e di F, sono presenti il custos

finale e alcuni melismi

Tempo liturgico [Cantus ordinari Offici]

10- Notaio Calderale Giuseppe Loreto 1698-99 unità 128

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Note quadrate nere su tetragramma a nero. Sono indicate le chiavi di C e di D, sono presenti il custos

finale e alcuni melismi

Tempo liturgico [Cantus ordinari Offici]

11- Notaio Calderale Francesco Loreto 1711 unità 133

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Note quadrate su tetragramma nero. E’ indicata la chiave di C e di F Presenza custos finale e

delle liquescenze.

12- Notaio Calderale Francesco Loreto 1711 unità 134

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Nota quadrata su tetragramma nero. Indicazioni delle chiavi di C e di F. Presenza custos finale e delle

liquescenze.

13- Notaio Calderale Francesco Loreto 1653 unità 21

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Nota quadrata su tetragramma nero. Indicazioni delle chiavi di C e di F. Rigo guidonico giallo per il

Do e rosso e per il FA; Presenza custos finale e delle liquescenze.

Liturgia Proprium Sanctorum

14 Notaio Calderale Francesco Loreto 1653 unità 22

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Nota quadrata su tetragramma nero. Indicazioni delle chiavi di C e di F. Rigo guidonico giallo per il

Do e rosso e per il FA; Presenza del custos finale e delle liquescenze.

Liturgia Proprium Sanctorum

15- Notaio Colucci Giamberardino Loreto 1643 unità 77

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Note quadrate nere su tetragramma nero. Indicazione della chiave di C e di F, rigo giudonico

giallo per il DO e rosso per il FA.

Tempo liturgico Feria IV ad Vesperas

16 Notaio Colucci Giamberardino Loreto 1643 unità 78

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Note quadrate nere su tetragramma nero. Indicazione della chiave di C e di F, rigo giudonico

giallo per il DO e rosso per il FA. E’ presente il custos finale

Tempo liturgico Feria IV ad Vesperas

17 Notaio Di Clemente Domenico Antonio 1645-46 unità 71

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Note quadrate nere su tetragramma nero. Indicazione della chiave di C e di F, rigo giudonico

giallo per il DO e rosso per il FA. E’ presente il custos finale

Tempo liturgico [Salmi feriales]

18 Notaio Di Clemente Domenico Antonio 1645-46 unità 72

Frammenti di codici liturgico-musicale Antifonario pergamenaceo latino

Note quadrate nere su tetragramma nero. Indicazione della chiave di C e di F, rigo giudonico

giallo per il DO e rosso per il FA. E’ presente il custos finale

Tempo liturgico [Salmi feriales]