Abba Dreams questa sera al Teatro Massimo di Pescara

Il più grande spettacolo dedicato agli Abba in Italia andrà in scena sabato 1° febbraio dalle ore 21. Le informazioni su come acquistare i biglietti

PESCARA – Questa sera, sabato 1° febbraio alle ore 21 presso il Teatro Massimo di Pescara, “Abba Show“. Si tratta del più grande spettacolo dedicato al gruppo pop svedese più famoso al mondo, con più di 400 milioni di dischi venduti, in un entusiasmante concerto dal vivo: artistic director Susanna Pellegrini, musical director Simone Giusti.

Nel 1974, la band svedese degli ABBA (acronimo di Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid), nata solo quattro anni prima, scalò le vette delle classifiche mondiali dopo aver vinto l’edizione dell’Eurovision Song Contest di Brighton con la canzone Waterloo. Ora, dopo oltre quarant’anni, la loro incredibile avventura musicale continua ad essere omaggiata in tutto il mondo. Gli ABBAdream hanno incantato migliaia di spettatori, riproponendo i più grandi successi degli ABBA, con il loro stile inimitabile. Il loro spettacolo ha già fatto tappa a Milano, Padova, Bologna e Torino, solo per citare alcuni delle città in cui si sono esibiti, registrando ogni volta il tutto esaurito. Lo show è rinomato per l’eccellente livello musicale degli artisti, le esibizioni rigorosamente dal vivo e i costumi originali, uniti all’energia che questa band scatena sul palcoscenico. Senza dubbio, il miglior tributo agli ABBA che si possa immaginare.

Da “Waterloo” a “Dancing Queen”, da “Gimme, gimme, gimme” a “Mamma mia!”, “Thank You for the Music” e ancora “Knowing You”, “Super Trouper”, “The Winner Takes It All” sono tanti i successi dalla band che sarà possibile riascoltare.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili sul sito Internet Ticketone e nelle rivendite autorizzate, non sarà possibile farlo nel botteghino del teatro.