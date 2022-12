A14, cane investito in zona Val Vibrata e salvato dagli agenti della Polizia

VAL VIBRATA – Verso le ore 9.00 di domenica 11 dicembre, il Centro Operativo Autostradale della Polizia di Stato ha ricevuto alcune segnalazioni da parte di utenti in transito sulla A14, che riferivano di animali vaganti, nella zona di Val Vibrata.

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord, inviati sul posto hanno effettivamente individuato al km 319 in carreggiata nord, in prossimità del viadotto Vibrata nel tenimento del Comune di Alba Adriatica, riverso vicino al guard rail, un cane meticcio di taglia media che era stato sicuramente ferito a causa di un investimento.

I poliziotti si sono immediatamente prodigati per prestare il primo soccorso al povero animale, che è stato tenuto al caldo, segnalando contestualmente il pericolo agli utenti in transito.

E’ stato necessario far giungere sul posto l’unità di pronto intervento veterinario dell’ASL di Teramo per trasportare la bestiola ferita all’ambulatorio, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stato accertato che è privo di microchip.

Nessuna traccia dell’investitore che, se individuato, sarebbe sanzionato a norma dell’articolo 189, comma 9 del Codice della Strada, per aver provocato l’investimento e non essersi adoperato per soccorrere l’animale investito.

Per tale comportamento è prevista una sanzione da 491 a 1691 euro.