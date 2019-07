A Martinsicuro la 1° edizione del Festival Improvvise azioni

Prende il via con il concerto del Barben Quartet – Gipsy jazz la kermesse ideata da “Sinestesia” e dalla Scuola di Musica L.A.M.

Dal 22 luglio fino al 20 agosto si svolgerà a Martinsicuro la I° edizione del Festival “Improvvise Azioni”. La kermesse, ideata dall’Associazione Culturale “Sinestesia” e dalla Scuola di Musica L.A.M. con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, prevede due concerti che apriranno e chiuderanno il Festival, tre workshop e una conferenza sulla musica del Novecento.

Il concerto di apertura si terrà lunedì 22 luglio, presso la rotonda Las Palmas alle ore 21:30, e vedrà esibirsi il “Barben Quartet – Gypsy Jazz” formato da Francesco Barbieri (clarinetto), Nunzio Barbieri (chitarra), Giammarco Polini (chitarra) e Claudio Mangialardi (contrabbasso). Il quartetto proporrà un repertorio ispirato alla musica del grande chitarrista gitano Django Reinhardt. La chiusura del festival sarà affidata, martedì 20 agosto in piazza Cavour, al concerto del “B – Side Quintet” (Marco Postacchini sax tenore, Simone Maggio tastiere, Giuseppe Cistola chitarra, Lorenzo Scipioni contrabbasso e Michele Sperandio batteria) che proporranno un repertorio di composizioni originali scritte da Giuseppe Cistola (chitarrista e leader del gruppo)

Il 3 agosto, presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro, si svolgerà una conferenza a cura del Maestro Alberto Albanesi su “La Banda e la musica del ‘900”, mentre presso la sede della Scuola di Musica L.A.M. in via Ticino n. 4 a Martinsicuro ci saranno tre workshop. Sabato 10 agosto il direttore artistico del Festival, Giacinto Cistola, con il titolo “Meno è Più” presenterà un appuntamento basato sul minimalismo musicale come risorsa espressiva, con un excursus sui voicing di Bill Evans sulla chitarra. Domenica 11 agosto il Maestro Alessandro Olori porterà gli ospiti nel mondo di Bill Evans analizzando la composizione “Time Remembered”. Chiuderà la serie dei workshop, il 17 agosto, il Maestro Giammarco Polini, che accompagnerà in un viaggio dentro la musica di Django Rinhardt e della chitarra manouche.

“Proseguono gli importanti eventi musicali dell’estate truentina che, ogni anno, si arricchisce di nuove iniziative – dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura, Pinuccia Camaioni – la I° edizione del Festival “Improvvise Azioni” porterà alla scoperta di un mondo musicale nuovo ed affascinante e, ne siamo certi, richiamerà in Città tantissimi appassionati. Ringraziamo per l’organizzazione del Festival il Presidente dell’Associazione Culturale “Sinestesia”, Giacinto Cistola, la Scuola di Musica L.A.M. e quanti hanno lavorato per questo evento e invitiamo tutti a partecipare numerosi”.

Grazie al contributo della Fondazione Tercas e del Comune di Martinsicuro tutti gli eventi della I° edizione del Festival “Improvvise Azioni” saranno gratuiti.