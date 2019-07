Enrico Pieranunzi Trio con Orchestra Sinfonica Abruzzese, le foto

PESCARA – Giovedì 18 luglio il Pescara Jazz ha ospitato il concerto di Enrico Pieranunzi Trio con Orchestra Sinfonica Abruzzese. Dal titolo Blues on Bach una produzione originale firmata EMP è andata in scena al Teatro D’Annunzio. Nel trio presenti Enrico Pieranunzi (pianoforte), Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Mauro Beggio (batteria). Sono stati eseguiti i seguenti brani: Vendome, Blues in A minor, Milano, The Jasmine Tree, Skating in Central Park, Concorde, Django, That Slavic Smile, Spanish Steps. Come bis Autumn in New York. Di seguito riviviamo assieme alcune momenti salienti del concerto ringraziando per le foto Roberto Di Blasio.

