“800 Voci per la Terra”: spiritualità e natura nel Parco d’Abruzzo

PESCASSEROLI – Dopo mesi di preparazione e decine di eventi che hanno toccato Carsoli, Avezzano, Tagliacozzo e Pescina, il grande cammino di “800 Voci per la Terra” giunge al suo culmine. Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, il cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise diventerà la capitale della spiritualità, dell’ecologia e della fraternità. Due giorni intensi, tra preghiera, musica, laboratori, escursioni e momenti comunitari, per celebrare tre anniversari straordinari: gli 800 anni del Cantico delle Creature di san Francesco, i 10 anni dell’enciclica Laudato si’ e la 20ª Giornata per la Custodia del Creato.

Il programma prevede l’adesione alla Carta del Creato da parte dei sindaci, l’inaugurazione del nuovo Sentiero del Cantico, il Villaggio del Creato con stand e laboratori, l’Agape popolare e la grande celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo dei Marsi. Un appuntamento corale, che unisce istituzioni civili, comunità religiose, associazioni e cittadini in un’unica voce: la lode al Creatore e l’impegno per la Terra. Un evento che è stato possibile grazie al contributo e alla sensibilità della Fondazione Carispaq. Il programma è molto fitto.

Il fine settimana del 13 e 14 settembre 2025 trasformerà Pescasseroli in un grande laboratorio di fede, cultura e natura. La mattina di sabato, nella Sala conferenze del Centro Visite del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, i partecipanti saranno accolti e introdotti dallo spazio dei saluti istituzionali. Seguirà subito un momento di grande valore spirituale: la XX Giornata per la Custodia del Creato, quest’anno segnata dal tema “Semi di pace e di speranza”.

Sarà una preghiera ecumenica che unirà comunità diverse in un impegno condiviso per la Terra, culminando con la sottoscrizione della Carta del Creato da parte dei sindaci. Dopo un pranzo comunitario, il pomeriggio porterà tutti all’aperto: a Valle Cupa verrà inaugurato il Sentiero del Cantico, un nuovo cammino dedicato a san Francesco che unisce natura, spiritualità e poesia. Poi il centro di Pescasseroli si animerà con l’apertura del Villaggio del Creato in piazza Sant’Antonio: stand, esposizioni, laboratori e un concerto dell’Orchestra Popolare del Parco. La giornata si concluderà con un’Agape popolare, una grande cena condivisa che diventerà festa, animata da gruppi, associazioni e movimenti. La domenica si aprirà ancora nel cuore del Villaggio del Creato, dove dalle 10 prenderanno vita laboratori e attività per famiglie, bambini e visitatori.

Non mancheranno le visite guidate al Centro Visite del Parco, all’ArtePark e al Palazzo Sipari. A mezzogiorno, grazie alla collaborazione degli Alpini di Pescasseroli, verrà offerto un pranzo condiviso. Il pomeriggio entrerà nel suo momento più solenne: la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo dei Marsi in piazza Sant’Antonio, seguita dal concerto conclusivo del Coro Decima Sinfonia. Sarà il tempo dei saluti finali, del mandato conclusivo e della consegna simbolica di questo cammino corale che, partito da Carsoli, Avezzano, Tagliacozzo e Pescina, troverà nel cuore del Parco la sua sintesi più alta. Due giorni in cui la spiritualità francescana, l’impegno per l’ambiente e la fraternità tra comunità diventeranno esperienza concreta. La diretta della manifestazione sarà trasmessa su Radio Parco, media partner dell’evento.