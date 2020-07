Intesa tra la Sieco Service Impavida Ortona ed Erreà Sport

ORTONA – Nuovo sponsor tecnico per la Sieco Service Impavida Ortona che a partire dal prossimo Campionato Nazionale di Serie A2 Credem Banca, affiderà alla prestigiosa azienda di San Polo di Torrile, in provincia di Parma, la produzione di tutto il materiale tecnico. Erreà Sport realizzerà non solo le divise per la prima squadra, ma anche quelle del settore giovanile e l’abbigliamento rappresentanza riservato allo staff.

Con più di cinquant’anni di attività nel mondo del volley e alla soglia del nono anno consecutivo in serie A2, la Sieco si affida all’esperienza di Erreà, prestigioso marchio ormai diventato, con la sua presenza in ottanta paesi nel mondo, leader Internazionale nella produzione di abbigliamento sportivo di qualità.

Tutti i capi Erreà Sport, sono, infatti, certificati Oeko-Tex Standard 100, l’attestato che pone limiti estremamente rigorosi in tema di sostanze nocive per la salute garantendo un elevato livello di sicurezza in qualsiasi condizione d’impiego.