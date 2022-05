76° Anniversario Repubblica italiana: inaugurazione epigrafe a Giulianova

GIULIANOVA – Sarà inaugurata giovedì prossimo, 2 giugno, 76° Anniversario della nascita della Repubblica italiana, un’epigrafe in ricordo delle vittime civili di guerra, cadute a Giulianova. La cerimonia si terrà in piazza “Caduti 29 febbraio 1944”, alle spalle del palazzo municipale, alle 18.

L’epigrafe marmorea recherà il nome, il cognome, la data di morte e l’ età dei civili uccisi per mano nazista, vittime dei bombardamenti degli angloamericani sulla nostra città (1943-1944) e degli investimenti automobilistici al passaggio dell’ 8^ Armata britannica e del II Corpo polacco. 28, tra uomini, donne e bambini, furono i caduti, il numero più alto della provincia di Teramo durante la Seconda Guerra Mondiale.

Si tratta di un evento particolarmente importante per la Città che, dopo 77 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, avrà finalmente un luogo simbolo per onorare i suoi caduti e ricordare le vittime innocenti di un periodo buio e doloroso per il nostro Paese. L’epigrafe vuol essere di monito alle generazioni future perché venga custodito e coltivato il bene prezioso della pace.

Nel corso della cerimonia, saranno inoltre consegnate 8 medaglie, dal sindaco , dagli assessori e dal presidente del consiglio comunale, ad altrettante famiglie giuliesi i cui congiunti, internati militari nei lager nazisti, sono stati insigniti, con Decreto del Presidente della Repubblica, della “Medaglia d’ Onore alla Memoria”, medaglia che sarà conferita, nella mattinata del 2 giugno, in Prefettura. Agli stessi, come detto, sarà attribuito un dovuto riconoscimento, da parte dell’Amministrazione comunale. La cittadinanza è invitata ad intervenire.