74° Festa della Repubblica: il programma a Pescara

PESCARA – Il prossimo 2 giugno 2020 ricorre il 74° anniversario di proclamazione della Repubblica Italiana e, in considerazione dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus Covid-19 e in particolare delle disposizioni impartite con D.L. 16 maggio 2020, n.33, e con DPCM 17 maggio 2020, l’evento celebrativo nella città di Pescara si svolgerà in forma statica, rispettando le esigenze di distanziamento sociale e le altre misure di contenimento.

La cerimonia commemorativa della Festa della Repubblica, nella sobrietà che il nostro Governo si è premurato di raccomandare, avrà luogo nella locale piazza Giuseppe Garibaldi, alle ore 10.00, nel rispetto del divieto di assembramento, evitando il coinvolgimento di formazioni militari.

L’omaggio alla Repubblica si aprirà con l’Alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale, a cui seguirà la benedizione e la deposizione della corona d’alloro innanzi al Monumento ai Caduti di tutte le guerre; sarà data lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa; a conclusione della cerimonia, l’Ammainabandiera.