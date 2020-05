Riapre il Castello di Roccascalegna: le modalià per accedervi

Riapertura il 30 maggio. Consigliata la prenotazione ed il pagamento online con il download dell’autocertificazione. Obbligo di mascherina

ROCCASCALEGNA (CH) – A partire da domani, 30 maggio, il Castello Medievale di Roccascalegna sarà di nuovo aperto e visitabile su prenotazione con visita guidata al prezzo unico di 4 euro.

Si potrà prenotate l’orario della visita nella maniera più comoda (entro le fasce orarie 10-13/15-18): via web (castelloroccascalegna.com) con pagamento on line, oppure telefonando al 3358767589 con pagamento sul posto.

Per agevolare le operazioni amministrative, che includono la firma e la consegna dell’#autocertificazione da parte del visitatore, é consigliata la prenotazione ed il pagamento on line via PayPal, con download dell’autocertificazione che dovrà essere consegnata compilata e firmata al nostro personale al momento della visita.

L’organizzazione invita a recarsi presso la biglietteria almeno un quarto d’ora prima dell’orario di visita fissato, e dotati di mascherina, che dovrà essere indossata per tutta la durata della visita. Ai turisti sprovvisti di mascherina non sarà permesso accedere al Castello.