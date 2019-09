Un nuovo main sponsor per il 72° Trofeo Matteotti

PESCARA – Grande attesa per il 72° Trofeo Mateotti, in programma domenica 22 settembe nel consueto circuito con partenza e arrivo da Piazza Duca degli Abruzzi.

Confermato il tracciato dello scorso anno di 15 km, da ripetere 13 volte per un totale di 195 km. L’altimetria presenta tratti mossi in cui i corridori tenteranno di fare la differenza, sfruttando i 150 metri di dislivello a tornata, che nel complesso diventano 1950 metri alla conclusione della corsa.

Impegnativo anche lo strappo verso Montesilvano Colle, che presenta 800 metri al 6,6% fino a 6,5 km dalla conclusione, meno dura invece la scalata di Colle Caprino (2,6 km al 4%), che offre la possibilità di fare la differenza, appare infine decisivo lo strappo di via Tiberi (600 metri al 7%). Tra le novità più importanti in questa edizione del Trofeo Matteotti l’ingresso di un nuovo main sponsor.

Un appuntamento che quest’anno si svolgerà alla vigilia dei campionati del mondo, esattamente una settimana prima nello Yorkshire. La presentazione della classica abruzzese è in programma mercoledì 18 settembre alle ore 20 all’Aurum di Pescara alla presenza del ct della nazionale italiana Davide Cassani, oltre che del presidente Daniele Sebastiani e del direttore tecnico della cors Stefano Giuliani. Le squadre partecipanti, che hanno inviato la loro adesione sono 23, di cui 4 (Astana, Movistar, Team Dimension Data, EF Education First e FDJ) del circuito World Tour oltre ai migliori team Professional e Continental. Nella nazionale italiana si attendono le iscrizioni di nomi prestigiosi, tra questi anche quelli degli atleti abruzzesi.

“Procede il nostro costante impegno nell’organizzazione di una delle classiche più attese del calendario ciclistico italiano – spiega Stefano Giuliani, direttore tecnico della corsa – affinché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi. Tra le novità più importanti di questa edizione l’ingresso di un main sponsor, che ci consentirà di crescere e di programmare un’annata indimenticabile. Siamo in attesa delle ultime iscrizioni dei corridori, considerando che la gara sarà un ottimo test in vista dei mondiali in programma il 29 settembre. Anche quest’anno ci saranno team di alta qualità e nomi importanti che renderanno la corsa ancora più prestigiosa”.