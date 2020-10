70° Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, celebrazione a Teramo

TERAMO – Il Sindaco Gianguido D’Alberto ha partecipato agli eventi organizzati anche a Teramo per la celebrazione della 70a Giornata Nazionale per la vittime degli incidenti sul Lavoro. Anche in questo caso ha voluto portare il suo saluto nel quale, in sintesi, ha sottolineato l’importanza del tema Sicurezza del lavoro, sempre di primario richiamo, anche in questo momento nel quale la recrudescenza del virus Covid19 apre scenari preoccupanti.

Un pensiero particolare, il Sindaco rivolge a tutti coloro che nei mesi scorsi hanno messo a repentaglio la propria salute, se non la vita, e quindi alla necessità che anche in presenza di un nuovo aumento dei contagi, la prevenzione, la preparazione e l’utilizzo di misure di sicurezza sempre più efficaci siano poste a sistema anche per coloro che di nuovo sono chiamati a mettere a rischio la proprio salute. Non solo i sanitari, rimarca D’Alberto, ma tutti coloro che hanno lavorato, lavorano e sono chiamati a lavorare per proteggerci dal virus.

Più in generale, poi, la crisi economica e sociale legata alla pandemia mette a repentaglio il diritto al lavoro, sancito dall’art. 4 della Costituzione come un diritto che può essere declinato in modo pieno e corretto solo se viene inteso come diritto al lavoro sicuro. Una espressione, questa, che va intesa nella sua accezione più ampia e cioè anche come liberazione dal bisogno, dalla necessità; non di rado, infatti, la ricerca di lavoro può divenire oggetto di ricatto, condizionamenti; ecco, sottolinea D’Alberto, bisogna creare le condizioni perché non ci sia ‘la necessità’ del lavoro, perché una condizione di eccessivo bisogno è un elemento che mette a rischio la sicurezza.

L’odierna celebrazione, per D’Alberto va finalizzata a far crescere l’impegno della sicurezza nei luoghi di lavoro, che deve diventare una priorità perché non si possono più accettare passivamente le tragedie, che si susseguono con terribile regolarità. Echeggiando le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, il Sindaco di Teramo rimarca che tutti, istituzioni e comunità, sono chiamati ad agire con decisione, soprattutto contrastando i troppi casi di illegalità da cui, più che in altre situazioni, scaturiscono gli incidenti. Perciò rispetto delle norme e controllo, sono i punti irrinunciabili.

Il Sindaco D’Alberto ha espresso il suo apprezzamento per l’attività dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro che instancabilmente promuove e difende il valore per cui è costituita. Come la giornata odierna che richiama ad un impegno comune da parte di istituzioni, datori di lavoro, lavoratori, comunità.