7° Trofeo GLS-GS di Ciclismo a Scerne di Pineto: ecco quando

PINETO – Il binomio tra il Team Go Fast e il ciclismo giovanile continua a conquistare un’importante ribalta ad inizio stagione. Domenica 3 aprile a Scerne di Pineto ci sarà il pretesto per rivisitarlo con il Trofeo GLS-GS per la categoria allievi.

Notevole lo sforzo organizzativo del sodalizio rosetano che da sette edizioni garantisce la riuscita della manifestazione a cui prendono parte atleti provenienti da tutta la regione e anche da quelle limitrofe, collocandosi appena dopo lo svolgimento del Trofeo Kemipol per esordienti a cura dell’Addesi Cycling.

Con ritrovo alle 9:00 presso la sede della GLS e la partenza alle 11:00, il percorso riservato agli allievi è articolato in un circuito di 10 giri di 5 chilometri cadauno tra la zona industriale di Scerne di Pineto e Torre San Rocco con qualche tratto di strada in leggera ascesa al 2% di pendenza.

“Puntiamo forte sui nostri giovani – spiega il presidente del Team Go Fast Andrea Di Giuseppe – e la nostra missione la stiamo portando avanti non solo con le nostre squadre esordienti e allievi ma anche con l’organizzazione materiale di gare sul nostro territorio grazie ai main sponsor dell’evento GLS e GS, insieme ai nostri altri sostenitori OSLV, Di Giuseppe Costruzioni Generali, Go Infoteam, Tecnotel, Leoncini sas, EDF, Witel, Alimentha, Italtrasporti srl, Cykel Web Agency, AK Bike Store, Imperfetto Parrucchieri, SL2 Cycling Wear, Gruppo Assimoco, Free Bike Chieti Scalo, Bosica Impianti, Santucci&Di Silvestre, Surfaces, RP controsoffitti, Breath to be fine e DML Impianti”.