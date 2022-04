36° Sport per la Vita al PalaMaggetti di Roseto: ecco quando

Tra gli ospiti il Coro Di Jorio di Atri e il ballerino Tommaso Stanzani ex pattinatore professionista e allievo della scuola di Amici edizione 2021 di Maria De Filippi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – É partito il conto alla rovescia per la 36° edizione di Sport per la Vita – Memorial Licia Giunco che si terrà sabato 30 aprile nel palasport R. Maggetti. È un ritorno ricco di emozione che vede impegnati atleti e società dopo lo stop dovuto alla pandemia mondiale che ha praticamente bloccato gran parte delle manifestazioni artistiche e sportive per tutto il 2021.

“Ci siamo dovuti fermare per un anno, ma dietro alle nostre mascherine abbiamo continuato a sorridere e a credere che presto saremo tornati insieme a danzare sui pattini” dice la presidente del comitato organizzatore Maria Luisa D’Elpidio, “Sport per la Vita è nato dall’amore per lo sport come sinonimo di aggregazione e di solidarietà, un messaggio che si rivolge particolarmente ai giovani e che sentiamo molto attuale in questo tempo così complesso in cui a volte ci si sente disorientati. Adesso che in Europa è tornata la guerra siamo attoniti e preoccupati ma con il Comitato organizzatore abbiamo deciso di svolgere comunque il Gran Galà Internazionale di Pattinaggio Artistico, per offrire a giovani e ragazzi per un momento di aggregazione e anche per aiutarli a vincere la paura e ad impegnarsi ancora di più a sostegno di chi ha bisogno”.

Pina Di Martino e Annalisa D’Elpidio, allenatrici delle società Skating La Paranza di Roseto e Magic Skate di Castelnuovo, hanno avviato da mesi gli allenamenti di piccoli e grandi e la preparazione delle coreografie è oramai a buon punto.

La serata sarà aperta dalla partecipazione straordinaria del Coro Antonio Di Jorio di Atri che si esibirà con i ragazzi della Fattoria Didattica e Sociale Rurabilandia.

Tra i campioni hanno assicurato la presenza Rebecca Tarlazzi campionessa azzurra in carica nel singolo femminile senior; -Asya Testoni campionessa del mondo per la specialità solo dance, che si esibirà anche in coppia con Giovanni Piccolantonio in qualità di campioni di danza senior; -Alice Esposito e Federico Rossi vice campioni della specialità coppie artistico senior; Il vice campione Mattia Qualizza per la specialità solo dance; Giada Luppi campionessa mondiale di singolo femminile categoria Junior; Guillermo Gómez Correas giovane talento Campione europeo 2021 categoria cadetti specialità libero.

Ospite d’onore Tommaso Stanzani, ex pattinatore professionista e allievo della scuola di Amici edizione 2021 di Maria De Filippi.

Ancora disponibili i biglietti per l’ingresso con un contributi di 10 euro. L’intero incasso sarà devoluto al centro Regionale Fibrosi Cistica dell’ Ospedale di Atri.