6° Trofeo GLS-GS a Scerne di Pineto: il programma

PINETO – Per il Team Go Fast riparte l’ennesima avventura nel dietro le quinte dell’organizzazione di una gara ciclistica, stavolta riservata agli allievi: l’appuntamento è per domenica 2 maggio con il Trofeo GLS-GS a Scerne di Pineto, come appendice pomeridiana al Trofeo Kemipol per esordienti a cura dell’Addesi Cycling.

Rispetto alla gara juniores di metà marzo, il percorso riservato agli allievi (ritrovo a partire dalle 13,30 presso la Sede della GLS e partenza alle 15,30) è articolato in un circuito di 11 giri di 5 chilometri cadauno tra la zona industriale di Scerne di Pineto e Torre San Rocco con qualche tratto di strada in leggera ascesa al 2% di pendenza.

“Dopo l’esperienza del 21 marzo scorso con gli juniores – spiega Andrea Di Giuseppe, presidente del Team Go Fast – che hanno aperto la stagione 2021, siamo pronti e collaudati per affrontare nuovamente un grande impegno a favore del movimento giovanile. Al mattino saremo di grande supporto all’Addesi Cycling per la gara esordienti e poi nel pomeriggio toccherà a noi rimboccarci le maniche per gli allievi, categoria per la quale siamo riusciti a mettere su una squadra in questo 2021 a fianco di quella juniores. Il duro lavoro non ci spaventa ma in questa situazione di pandemia stiamo facendo un ulteriore sacrificio e a fare sempre meglio grazie ai main sponsor dell’evento GLS e GS, insieme ai nostri altri sostenitori Oslv, Di Giuseppe Costruzioni Generali, Infoteam, Tecnotel, Witel, Alimentha, Italtrasporti srl, La Città, Cybel Web Agency, Leontini sas, AK Bike Store, Cesarini carpenterie metalliche, Forno Di Marzio, SL2 Cycling Wear, Ag Trasporti, Assimoco, Free Bike Chieti Scalo, Bosica Impianti, Santucci&Di Silvestre, D.I.S. Project srl, RP controsoffitti e cartongesso, Surface e Pegaso Scavi”.