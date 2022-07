TERAMO – Sono stati presentati in anteprima, nel corso della 52esima edizione del Giffoni Film Festival, i documentari “Terre mutate” di Alessandro Marinelli e di Kintsugi di Lorenzo Scaraggi – entrambi prodotti da “Con i bambini” in collaborazione con IF Imparare Fare – che raccontano i cantieri educativi sostenuti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nei territori dell’Appenino colpiti dal sism. Presente alle proiezioni, oltre ai due registi, il presidente di “Con i Bambini” Marco Rossi Doria.

I protagonisti di Kintsugi sono tre giovanissimi allievi del progetto “RAdiCI”: Daniele Giovinazzo di Isola del Gran Sasso, componente dell’Orchestra Popolare del Gran Sasso diretta da Carlo Di Silvestre, Angelo Lattanzi di Campli, allievo del laboratorio di cinema condotto da Marco Chiarini, e Cecilia Moscarini di Civitella del Tronto, che ha partecipato al programma di promozione della lettura coordinato da Anna Di Monte.

Nel racconto dei tre talentuosi ragazzi, emerge il ruolo fondamentale che i linguaggi artistici e creativi come la musica, del cinema e la letteratura hanno assunto nell’ambito di “RAdiCI”, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che è stato realizzato dalle organizzazioni Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo, A piccoli passi, Cineforum Teramo, Scuola Verde e Teramo Children nei Comuni della provincia di Teramo.

“RAdiCI” è un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione con il Sud. www.conibambini.org