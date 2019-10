50° anniversario istituzione della Sezione ANPS Pescara: ecco quando

PESCARA – Sabato 12 ottobre 2019, alle ore 10, presso l’hangar dell’XI Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara, in via Tiburtina 382, si terrà la cerimonia per la ricorrenza del 50° anniversario dell’istituzione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Pescara.

L’evento, presentato dal Presidente dell’Associazione Roberto Cutracci, prevede una conference talk sulla Sicurezza e Legalità condotta da Mila Cantagallo, con la partecipazione del Questore di Pescara Francesco Misiti, del Sindaco di Pescara Avv. Carlo Masci, del Dirigente del Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara Dott. Ettore Rossi e l’autorevole intervento del Prefetto Luigi Savina, già Vice Capo Vicario della Polizia di Stato – Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, costituita il 30 settembre del 1968 ed eretta Ente morale con decreto del presidente della Repubblica n. 820 del 7 ottobre 1970, con la denominazione di Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Il 1° aprile 1981, con la riforma e l’applicazione della legge 121, ha preso la denominazione attuale. Gli associati, che volontariamente aderiscono all’ANPS, sono i dipendenti in congedo e in servizio della Polizia di Stato, oltre agli altri soggetti previsti dall’articolo 4 dello Statuto (benemeriti e simpatizzanti).

Il Presidente onorario del sodalizio è il Capo della Polizia in carica – direttore generale della pubblica sicurezza. Sono soci onorari gli ex capi della Polizia, i vice capi della Polizia, i prefetti, i direttori interregionali e i questori in sede, le medaglie d’oro al valore militare, quelle al valore civile e i grandi invalidi della Polizia di Stato. Attualmente l’ANPS sul territorio nazionale conta più di 170 sezioni, insieme alle sedi estere di Toronto (Canada) e New York (Usa), ed oltre 32.000 soci.

Le finalità dell’associazione sono di alto livello morale e hanno anche lo scopo di mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale in congedo e quello in servizio. L’ANPS è custode del Medagliere della Polizia di Stato nella sede centrale che si trova a Roma, in via Statilia 30. Il Medagliere rappresenta il sacrificio e la dedizione al servizio di tanti operatori della Polizia di Stato che hanno immolato la loro vita per garantire il rispetto delle leggi dello Stato e per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini della Nazione. Il loro sacrificio è sempre vivo e presente nell’opera quotidiana di tutti gli appartenenti alla Polizia. L’ANPS è una grande famiglia che condivide il motto della Polizia di Stato “Vicini alla gente”, protagonista di ieri e di oggi.