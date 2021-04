4000 posti per VPF1 nell’Esercito Italiano a concorso: il bando

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1°al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003, estremi compresi

L’AQUILA – Pubblicato su Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 27 del 6 aprile 2921 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano. Per il nuovo concorso VFP1 sono disponibili 4000 posti così suddivisi:

a) 1° blocco, 2.000 posti di cui:

– 1.907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

– 20 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 20 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 20 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 20 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 10 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 3 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 aprile 2021 all’8 maggio 2021, per i nati dall’8 maggio 1996 all’8 maggio 2003, estremi compresi;

b) 2° blocco, 2.000 posti di cui:

– 1.907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

– 20 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 20 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 20 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 20 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 10 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 3 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003, estremi compresi.

REQUISITI GENERALI

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 25 anni;

assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, eccetto che

per inidoneità psico fisica;

possesso di licenza media (diploma di istruzione secondaria di primo grado, ex scuola media inferiore);

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico fisica;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.