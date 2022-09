31° Convegno Nazionale della Società Italiana Veterinari Igienisti a Teramo

TERAMO – L’Università di Teramo ospiterà come sede organizzatrice il 31° Convegno Nazionale della Società Italiana Veterinari Igienisti che si terrà in Aula Magna dal 22 al 24 settembre prossimo. L’evento torna in Abruzzo dopo quasi 20 anni – fu organizzato l’ultima volta nel 2003 a Pescara – grazie agli sforzi congiunti della Facoltà di Medicina Veterinaria, in particolare della Sezione di Igiene e sanità dei prodotti di origine animale, e della Facoltà di Bioscienze. Presidente del Comitato organizzatore è Alberto Vergara, direttore della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale dell’Università di Teramo.

Il focus del 31°Convegno è incentrato sulle nuove sfide del veterinario igienista tra i pericoli emergenti e il ruolo delle autorità competenti nei controlli ufficiali.

«Questo tema – si legge nella presentazione – verrà affrontato con diversi approcci in due tavole rotonde. La prima, incentrata sull’Identificazione e gestione dei pericoli emergenti: le nuove sfide della Sicurezza Alimentare, ha lo scopo di fornire una panoramica su quei pericoli che attualmente, e presumibilmente sempre più nei prossimi anni, rappresentano e rappresenteranno una sfida per tutte le figure professionali coinvolte a vario titolo e a vario livello nel settore agro alimentare. Circoscriverli in un ambito di conoscenza è imprescindibile per l’individuazione di adeguate strategie di controllo, che possano prevenirli, eliminarli o quantomeno ridurli a un livello accettabile».

«La seconda tavola rotonda – prosegue – dal titolo Adeguamento della Normativa Nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 625/2017: D. lgs 27/2021 la controperizia e la controversia, ha l’obiettivo di gettare luce su questi due importanti istituti posti a tutela degli operatori del settore alimentare in tema di controlli ufficiali, cercando attraverso il coinvolgimento e le esperienze delle numerose figure professionali coinvolte, di chiarire le zone d’ombra tra le pieghe della normativa e pervenire ad un’uniformità di azioni e comportamenti su tutto il territorio nazionale».

PROGRAMMA

22 SETTEMBRE 2022

Ore 13:00 Aperitivo di benvenuto e registrazione partecipanti

Ore 14:00 Apertura del Convegno – Saluto delle Autorità

Ore 14:30/17:00 I TAVOLA ROTONDA

Identificazione e gestione dei pericoli emergenti: le

nuove sfide della sicurezza alimentare

Moderatori:

A. Anastasio – Dipartimento di Medicina

Veterinaria e Produzioni Animali, Università degli Studi di

Napoli «Federico II»

A. Ferrari – IZS Piemonte Liguria e Valle D’Aosta

Ore 14:30 La modernizzazione dell’ispezione: le nuove sfide per il

veterinario in macelloS. Ghidini – Università degli Studi di Parma

Ore 15:00 Nanotecnologie e Nanomateriali nel settore Food: safety

assessmentF. Cubadda -Istituto Superiore di Sanità

Ore 15:30 Coffee Break

Ore 15:45 Marcatori di esposizione e di effetto per lo studio dei

rischi chimici emergenti – il caso degli interferenti

endocriniS. Lorenzetti – Istituto Superiore di Sanità

Ore 16:15 Patogeni emergenti ed alimentiF. Pomilio – IZS Teramo

Ore 16:45 Discussione

Ore 17:00/18:30 Comunicazione

23 SETTEMBRE 2022

Ore 9:00/12:00 II TAVOLA ROTONDA

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento UE 625/2017: D.Lgs 27/2021 la

controperizia e la controversia

Moderatori:

S. Borrello – già Direttore Generale della

Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della

Salute

A. Limone – Direttore Generale IZS del Mezzogiorno

Ore 9:00 Il sistema dei controlli tra disciplina europea e

adeguamenti nazionali

F. Aversano – Università degli studi di Napoli “Federico II”

Ore 9:30 La controperizia e la controversia: il ruolo dell’ISS

U. Agrimi – Istituto Superiore Sanità

Ore 10:00 La controperizia e la controversia: il ruolo delle AUSL

M. Pierantoni – AUSL Parma

Ore 10:30 Coffee Break

Ore 10:45 La controperizia e la controversia: il ruolo dell’IZS

S. Bilei – IZS Lazio e Toscana

Ore 11:15 La controperizia e la controversia: il ruolo delle Aziende

agroalimentari

G. Palma – Assoittica

Ore 11:45 Discussione

Ore 12:15/13:30 Comunicazioni

Ore 13:30 Colazione di Lavoro

Dalle ore 14:30 Apertura del seggio per le votazioni del Comitato

Scientifico A.I.V.I.

Ore 14:30/15:30 SESSIONE POSTER

Ore 15:30/16:30 Comunicazioni

Ore 16:30 Coffee Break

Ore 16:45/17:45 Comunicazioni

Ore 17:45/19:00 ASSEMBLEA DEI SOCI

Ore 20:30 CENA SOCIALE

24 SETTEMBRE 2022

Ore 9:30/10:30 Comunicazioni

Ore 10:30 Coffee Break

Ore 10:45/11:45 Comunicazioni

A seguire consegna Premi AIV