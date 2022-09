“Pescara la città che scorre”, mostra-documentaria all’Aurum

PESCARA – L’Archivio di Stato di Pescara e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Abruzzo e del Molise sono lieti di comunicare che sabato 24 settembre 2022 alle ore 16:00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, presso la sede di via Cesare de Titta n. 1, nella splendida cornice dell’Aurum, verrà inaugurata una mostra-documentaria dal titolo “Pescara la città che scorre…governare le acque tra mare e fiume”.

Quest’anno il tema scelto per le GEP, appuntamento annuale che ha lo scopo di riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico identitario, è “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

L’iniziativa vuole essere uno spunto di riflessione sulla gestione del patrimonio culturale e del paesaggio e su come questo possa contribuire ad un futuro più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.

La presentazione del rapporto secolare tra Pescara e l’ambiente naturale, caratterizzato dal delicato equilibrio tra mare e fiume, mette in evidenza come la storia di un territorio è fatta di un rapporto costante tra ambiente ed attività umana, sviluppo e tutela, anche attraverso la necessità di fronteggiare crisi impreviste e nuove sfide, in un divenire costante e fluido ad un tempo, come l’acqua che scorre attorno ed attraverso la Città.

La mostra “Pescara la città che scorre…governare le acque tra mare e fiume”, cerca di diffondere la consapevolezza di questo rapporto ripercorrendo alcune delle vicende salienti degli ultimi tre secoli, attraverso le carte conservate presso l’Archivio di Stato di Pescara.

Il giorno dell’inaugurazione, sarà possibile visitare la mostra fino alle ore 19:00.

Da lunedì 26 settembre fino al 5 ottobre 2022, la mostra rimarrà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì

MATTINA dalle ore 10:00 alle ore 13:00

POMERIGGIO su prenotazione, secondo l’orario di apertura dell’ufficio

Gli istituti scolastici interessati a visitare la mostra, sono invitati a contattare preventivamente l’Archivio di Stato all’indirizzo istituzionale: as-pe@cultura.gov.it – tel. 0854549724 per concordare tempi e modalità. Sarà possibile definire percorsi tematici specifici per alunni della scuola Secondaria di primo e secondo grado, anche dopo la chiusura della mostra.

L’iniziativa è realizzata nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza nonché delle disposizioni di prevenzione anti Covid-19.