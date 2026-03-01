WWF: 25 anni di ritardi per il Parco della Costa Teatina

CHIETI – A Chieti, nella sala consiliare della Provincia, il WWF Abruzzo ha organizzato un convegno pubblico dedicato al Parco Nazionale della Costa Teatina, definito ormai da anni “il Parco incompiuto”. L’incontro ha fatto il punto su oltre 25 anni di ritardi nell’istituzione dell’area protetta prevista dalla legge 93/2001 e mai resa operativa, nonostante una sentenza della Corte costituzionale e la nomina di un commissario ad acta.

Durante il confronto, moderato da Dante Caserta del WWF Italia, sono intervenuti esperti, giuristi e studiosi tra cui l’avvocato Alessandro Corporente, l’architetto Pino De Dominicis, il presidente del WWF Italia Luciano Di Tizio e la geografa Barbara Staniscia, autrice di un volume sui conflitti ambientali della Costa Teatina. È stato ricordato come il territorio, che comprende otto comuni tra Ortona e San Salvo, resti privo di una tutela efficace e vulnerabile a trasformazioni edilizie che ne minacciano biodiversità, paesaggio e potenzialità turistiche.

Il WWF ha illustrato il ricorso presentato nel 2025 al TAR Abruzzo per far accertare l’inerzia della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Ambiente nel completare l’iter del Parco. Il TAR, con ordinanza del 15 dicembre 2025, ha chiesto alla Regione Abruzzo una relazione entro 60 giorni e fissato una nuova udienza per il 27 marzo 2026. Nel frattempo, un emendamento alla Legge di bilancio 2026, presentato dal Sen. Etel Sigismondi, ha tentato di riportare indietro l’iter al 2014, cancellando la figura del commissario e il lavoro di perimetrazione già concluso.

Il WWF ha ribadito che proseguirà in tutte le sedi per ottenere l’applicazione della legge e la nascita del Parco, ritenuto essenziale per garantire tutela, gestione sostenibile e valorizzazione di una delle coste più preziose dell’Adriatico.