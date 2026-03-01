Amicacci travolgente: Firenze ko 75-54, decima vittoria e PalaCastrum in festa

La Deco Amicacci Abruzzo firma la decima vittoria stagionale superando la Menarini Volpi Rosse Firenze per 75-54 nella quinta giornata di ritorno di Serie A. Una prestazione solida, continua, costruita sin dai primi possessi e accompagnata dall’entusiasmo del PalaCastrum, gremito per celebrare la Coppa Italia conquistata appena una settimana fa.

La partita

Primo quarto: Benvenuto accende il PalaCastrum

L’Amicacci parte fortissimo: Benvenuto firma i primi canestri e trascina i compagni fino al +12, mentre Firenze fatica a trovare ritmo e si sblocca solo con una giocata individuale di Da Silva. Gli abruzzesi rispondono subito con un gioco a due perfetto tra Boganelli e Tanghe, seguito dal tap-in di Mehiaoui. Il primo quarto si chiude sul 20-9, con Da Silva unico faro offensivo dei toscani.

Secondo quarto: il vantaggio vola a +20

Il secondo periodo è un monologo Amicacci. Le transizioni rapide e i secondi possessi aprono spazi che Tanghe, Benvenuto e Boganelli sfruttano con continuità. Firenze prova a restare in partita con le iniziative di Ferreira Silva, ma il primo tempo si chiude sul 39-19, con gli abruzzesi in pieno controllo.

Terzo quarto: gestione e risposte immediate

Coach Di Giusto ruota il quintetto per gestire le energie dopo la settimana di Coppa Italia. Firenze prova a rientrare, arrivando fino al -15 con una tripla di Ferreira Silva, ma l’Amicacci non trema: Carvalho risponde dalla media, mentre Mehiaoui orchestra con lucidità. Arrivano punti anche da Hansson, Greco Brakus e Topo, ristabilendo un margine ampio: 58-36.

Ultimo quarto: controllo e festa finale

Nel quarto periodo l’Amicacci amministra senza affanni. Giuranna trova continuità a referto, Firenze tenta un ultimo sussulto con Papi e Marotta, ma nel finale due magie di Mehiaoui chiudono la gara sul 75-54. Il pubblico celebra squadra e Coppa Italia in un clima di festa totale.

Tabellino

Deco Amicacci Abruzzo: Benvenuto 20 (6 reb, 3 rec), Carvalho 10, Mehiaoui 9 (5 reb, 8 ass), Topo 2, Hansson 3, Tanghe 6, Giuranna 6, Mandjam 7 (6 reb), Boganelli 6, Greco Brakus 4, McIntyre 2. All.: Di Giusto

Menarini Volpi Rosse Firenze: Ferreira 12, Iragorri, Da Silva 23, Papi 6, Marotta 4, Oujedid 2, Bauche 6, Veloce 1, Paukkeri. All.: Riva

Risultati della giornata

Reggio Calabria BiC – Porto Torres 61-63

Sassari – Treviso 72-61

Amicacci Abruzzo – Firenze 75-54

Vicenza – Bergamo 47-60

Cantù – S. Stefano 79-60

Classifica aggiornata

26 punti: Cantù

Cantù 24 punti: Sassari

Sassari 20 punti: Deco Amicacci Abruzzo

Deco Amicacci Abruzzo 18 punti: S. Stefano

S. Stefano 16 punti: Porto Torres*

Porto Torres* 14 punti: Reggio Calabria

Reggio Calabria 8 punti: Bergamo*

Bergamo* 6 punti: Firenze

Firenze 4 punti: Treviso

Treviso 2 punti: Vicenza

* una partita in meno