Home » Sport » Basket » Amicacci travolgente: Firenze ko 75-54, decima vittoria e PalaCastrum in festa
BasketProvince AbruzzoSportTeramo

Amicacci travolgente: Firenze ko 75-54, decima vittoria e PalaCastrum in festa

Deco Amicacci Abruzzo domina Firenze 75-54: Benvenuto super, Mehiaoui dirige. Decima vittoria e festa Coppa Italia al PalaCastrum

da Redazione Abruzzonews
scritto da Redazione Abruzzonews

amicacci vs volpi rosse

La Deco Amicacci Abruzzo firma la decima vittoria stagionale superando la Menarini Volpi Rosse Firenze per 75-54 nella quinta giornata di ritorno di Serie A. Una prestazione solida, continua, costruita sin dai primi possessi e accompagnata dall’entusiasmo del PalaCastrum, gremito per celebrare la Coppa Italia conquistata appena una settimana fa.

La partita

Primo quarto: Benvenuto accende il PalaCastrum

L’Amicacci parte fortissimo: Benvenuto firma i primi canestri e trascina i compagni fino al +12, mentre Firenze fatica a trovare ritmo e si sblocca solo con una giocata individuale di Da Silva. Gli abruzzesi rispondono subito con un gioco a due perfetto tra Boganelli e Tanghe, seguito dal tap-in di Mehiaoui. Il primo quarto si chiude sul 20-9, con Da Silva unico faro offensivo dei toscani.

Secondo quarto: il vantaggio vola a +20

Il secondo periodo è un monologo Amicacci. Le transizioni rapide e i secondi possessi aprono spazi che Tanghe, Benvenuto e Boganelli sfruttano con continuità. Firenze prova a restare in partita con le iniziative di Ferreira Silva, ma il primo tempo si chiude sul 39-19, con gli abruzzesi in pieno controllo.

Terzo quarto: gestione e risposte immediate

Coach Di Giusto ruota il quintetto per gestire le energie dopo la settimana di Coppa Italia. Firenze prova a rientrare, arrivando fino al -15 con una tripla di Ferreira Silva, ma l’Amicacci non trema: Carvalho risponde dalla media, mentre Mehiaoui orchestra con lucidità. Arrivano punti anche da Hansson, Greco Brakus e Topo, ristabilendo un margine ampio: 58-36.

Ultimo quarto: controllo e festa finale

Nel quarto periodo l’Amicacci amministra senza affanni. Giuranna trova continuità a referto, Firenze tenta un ultimo sussulto con Papi e Marotta, ma nel finale due magie di Mehiaoui chiudono la gara sul 75-54. Il pubblico celebra squadra e Coppa Italia in un clima di festa totale.

Tabellino

Deco Amicacci Abruzzo: Benvenuto 20 (6 reb, 3 rec), Carvalho 10, Mehiaoui 9 (5 reb, 8 ass), Topo 2, Hansson 3, Tanghe 6, Giuranna 6, Mandjam 7 (6 reb), Boganelli 6, Greco Brakus 4, McIntyre 2. All.: Di Giusto

Menarini Volpi Rosse Firenze: Ferreira 12, Iragorri, Da Silva 23, Papi 6, Marotta 4, Oujedid 2, Bauche 6, Veloce 1, Paukkeri. All.: Riva

Risultati della giornata

  • Reggio Calabria BiC – Porto Torres 61-63
  • Sassari – Treviso 72-61
  • Amicacci Abruzzo – Firenze 75-54
  • Vicenza – Bergamo 47-60
  • Cantù – S. Stefano 79-60

Classifica aggiornata

  • 26 punti: Cantù
  • 24 punti: Sassari
  • 20 punti: Deco Amicacci Abruzzo
  • 18 punti: S. Stefano
  • 16 punti: Porto Torres*
  • 14 punti: Reggio Calabria
  • 8 punti: Bergamo*
  • 6 punti: Firenze
  • 4 punti: Treviso
  • 2 punti: Vicenza

* una partita in meno