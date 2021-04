Earth Day, convegno in streaming del Lions Club Val Vibrata

In occasione della Giornata della Terra 2021 un evento online per parlare del futuro del pianeta, donati quattro tigli al Comune di Martinsicuro

MARTINSICURO – Giovedì 22 aprile, in occasione dell’Earth Day, la Giornata della Terra 2021, il Lions Club Val Vibrata, con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, ha organizzato un convegno che si terrà in streaming, con inizio alle ore 21:00, e sarà visibile sul canale web TV Internet 1 (http://www.tvinternet1.com/). Prenderanno parte all’incontro il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, l’Assessore all’Ambiente, Marco Cappellacci, il Presidente del Lions Club Val Vibrata, Dott. Francesco Truscelli, il Geologo Luca Di Carlantonio ed i rappresentanti dell’Associazione Martinsicuro.zero.

L’incontro rappresenterà però solo una prima parte delle celebrazioni per la Giornata della Terra 2021, infatti non appena le regole nazionali lo consentiranno e nel completo rispetto delle normative per il contrasto al covid-19 ed in totale sicurezza per i partecipanti si svolgerà un secondo evento legato alle celebrazioni dell’Earth Day al quale prenderanno parte gli ospiti ed i relatori del convegno. Nel corso di questa giornata, che sarà celebrata non appena le regole lo consentiranno, si svolgerà infatti la piantumazione di quattro tigli che il Lions Club Val Vibrata ha deciso di donare al Comune di Martinsicuro per celebrare la Giornata della Terra 2021 e che saranno posizionati nella zona nord di Martinsicuro e nella zona sud di Villa Rosa. A seguire si terrà una visita guidata al Biotopo di Martinsicuro a cura appunto del Geologo Luca Di Carlantonio.

“Anche quest’anno la Giornata della Terra cade in un momento particolare, in cui il nostro Paese è ancora in piena pandemia e cerca, con ogni mezzo, di recuperare una normalità, una condizione che ci deve far riflettere e che deve anche essere da monito sull’importanza di salvaguardare il nostro pianeta e celebrarne i suoi doni e le sue ricchezze” sottolineano il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore all’Ambiente, Marco Cappellacci. “Per questo ci teniamo, in maniera particolare, a celebrare la Giornata della Terra e vogliamo ringraziare di cuore gli amici del Lions Club Val Vibrata per aver donato alla nostra Città queste piante, simbolo di speranza e di rinascita, e ovviamente l’Associazione Martinisicuro.zero e il Geologo Luca Di Carlantonio per aver aderito, con entusiasmo, a questa iniziativa”.

“Il 22 aprile si celebra la Giornata mondiale della Terra, festeggiata in tutto il Mondo e che di fatto è diventata un vero e proprio appello per cambiare il nostro modo di vivere” dichiara il Presidente del Lions Club Val Vibrata, Dott. Francesco Truscelli. “Si deve riflettere sul rapporto tra esseri umani e creato. Il Lions Club Val Vibrata ha avuto sempre uno sguardo attento all’ambiente e così, partendo dalle parole di Thomas Fuller “colui che pianta alberi ama il prossimo” quest’anno si è deciso, con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, di celebrare quest’importante ricorrenza con l’acquisto di quattro alberi, dei tigli, che saranno piantati in località individuate dal Comune stesso. Auspico che questa iniziativa prosegua anche negli anni a venire, interessando, di volta in volta, altri comuni vibratiani”.