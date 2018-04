30 anni del Circolo Tennis Mosciano

Dal 21 al 25 aprile tre giorni di festa tra tornei e open day

MOSCIANO SANT’ANGELO (Te) – Saranno festeggiati i trent’anni del Circolo Tennis di Mosciano Sant’Angelo, da domani 21 aprile al 25, presso la sede stessa in via Palmiro Togliatti, tra incontri, dimostrazioni, tornei, ospiti e open day.

Il Circolo Tennis Mosciano è da tempo una realtà riconosciuta e stimata del tennis regionale, grazie agli sforzi sulla formazione dei giovani atleti e ai risultati raggiunti nelle varie categorie “under” dei campionati individuali e a squadre. Il Circolo consta di 4 campi, di cui 2 in terra rossa e 2 in resina e l’altro con copertura pressostatica riscaldata invernale (di cui uno crollato per neve 2017).

Si parte domani, 21 aprile, alle 9.30 con il torneo TPRA (Tennis Fight Club), un tipo di torneo amatoriale che si svolgerà durante la tre giorni organizzati dal circolo. Alle 10.30 l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni comunali e sportive in cui saranno ripercorsi i trent’anni di circolo tra aneddoti e racconti di successi. Alle 15.30 si terrà l’Open Day, a ingresso libero, del circolo dedicato all’orientamento sportivo di chi desidera affrontare un percorso di formazione nel mondo del tennis. L’Open Day è un momento dedicato all’informazione sia per i più piccoli ma anche per gli adulti.

Il 22 aprile il programma continua con il campionato di serie C maschile e il macht decisivo per il primo posto tra Mosciano e Roseto.

Il programma prosegue con il torneo fino al 25 aprile, giorno in cui si terrà la finale e la cerimonia di premiazione con tutti i soci e il pubblico.

“E’ un traguardo importante – ha detto Emiliano Macrini, presidente del circolo Tennis – che intercetta la voglia di fare sport, di giocare per divertirsi, di pensare anche alla salute e anche di competere in modo professionale in tornei e nel campionato come dimostrano gli obiettivi di successo raggiunti. Il circolo è anche un modo per i tesserati di passare del tempo insieme tra sport e famiglia”.