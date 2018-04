SGT Testamento Biologico: Tavolo informativo in piazza del Municipio

Sabato 21 aprile, in occasione della “Giornata del Biotestamento” ci sarà un gazebo dalle ore 10 alle ore 19

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Sabato 21 aprile 2018, in occasione della “Giornata del Biotestamento” promossa, tra le altre, dall’Associazione Luca Coscioni, e patrocinata dal Comune di San Giovanni Teatino, ci sarà un tavolo informativo in piazza del Municipio dalle 10.00 alle 19.00.

“Per tutta la giornata – spiega Alberto D’Ambrosio, delegato Unione Atei Agnostici Razionalisti di San Giovanni Teatino – forniremo all’intera collettività una maggiore conoscenza e consapevolezza del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario in quanot afferente al principio fondamentale della libertà personale. A tutti gli interessato illustreremo la legge e come funzione, e risponderemo alle domande dei cittadini”.

L’Amministrazione Marinucci è stata tra le prime in Italia ad attivarsi per predisporre in Comune l’istituzione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Il 14 dicembre 2017 il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva la cosiddetta legge sul testamento biologico: “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”. La legge è composta da 8 articoli e sancisce il diritto costituzione a sospendere le cure, e a farlo ance attraverso un testamento biologico. In pratica riconosce il diritto a decidere per sé nel caso in cui ad un certo punto della vita si sia impossibilitati a farlo. La legge sul Testamento Biologico ora c’è, ma non è ancora conosciuta, né rispettata.

La legge sulle DAT è in vigore dal 31 gennaio 2018. Se si è maggiorenni e capaci di intendere e di volere si può fare il proprio biotestamento, indicando i trattamenti sanitari che si vorrebbe ricevere e quelli ai quali si rinuncerebbe nel caso non si fosse più in grado di esprimere e prendere decisioni autonomamente.

Info: www.associazionelucacoscioni.it/come-fare-il-testamento-biologico