3° Torneo di Beach Volley Nazionale “Serie B1” a Martinsicuro

Sabato 21 e domenica 22 agosto in programma l’edizione 2021 del Torneo di Beach Volley Nazionale “Serie B1” maschile e femminile

MARTINSICURO – Torna nel weekend a Martinsicuro, dopo un anno di interruzione forzata dovuta alla pandemia, la 3° edizione del Torneo di Beach Volley Nazionale “Serie B1” maschile e femminile organizzato dal Comune di Martinsicuro in collaborazione con la A.S.D. Beach Sport.

La manifestazione, di carattere nazionale, è inserita nel calendario del Campionato Italiano di Beach Volley alla voce “Serie B1” (consultabile direttamente sul sito Fipav) e assegna punti validi per l’accesso alla finale scudetto che si disputerà a Caorle in Veneto dal 3 al 5 settembre. La formula di gioco prevede il classico tabellone vincenti/perdenti e si gioca nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 agosto, dalle ore 09:00 fino alle ore 19:00, nei campi allestiti sul Lungomare Europa di Martinsicuro presso gli stabilimenti balneari Nemo e Miami Beach. Quest’anno, causa restrizioni legate al Covid-19, non sono previste tribune, ma l’accesso alle zone dei campi è aperto al pubblico.

“In tutto vedremo all’opera 30 coppie tra il torneo maschile e quello femminile provenienti da tutta Italia” spiega Christian Di Berardino, responsabile eventi dell’A.S.D. Beach Sport. “L’obiettivo è quello di poter tornare, al più presto, alla normalità a cui eravamo abituati prima della pandemia, con la realizzazione di iniziative sportive di caratura nazionale che aiutano a promuovere il turismo locale attraverso lo sport favorendo, al contempo, la ripartenza di un settore messo in grave crisi negli ultimi due anni”.

“Martinsicuro è lieta di poter tornare a ospitare, sulle sue spiagge, i campioni del beach volley nazionale che, come ogni anno, offriranno uno spettacolo di altro livello, richiamando sul nostro territorio tanti appassionati e curiosi” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ed il Consigliere delegato allo Sport Alessandro Casmirri. “Ringraziamo quanti hanno reso possibile questo evento, gli stabilimenti che lo ospiteranno e gli amici della A.S.D. Beach Sport”.