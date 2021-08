Martina Gorgoni è un nuova giocatrice della Pallavolo Teatina

Schiacciatrice, classe 2003, arriva in prestito da Cutrofiano: «Prima esperienza lontana da casa, voglio crescere. Dalla Teatina il miglior progetto tra quelli che mi sono stati proposti».

NOCCIANO – Dopo Alessia Corradetti e Alice Stafoggia, ecco la terza schiacciatrice a disposizione di Cristian Piazzese per la stagione 2021/2022. Martina Gorgoni, 18 anni da Cutrofiano, ha sempre militato con la maglia della squadra della sua città, in Salento: una realtà che è stata protagonista anche nel campionato di A2, per alcune stagioni, e che rappresenta un ottimo serbatoio di giovani talenti. Per Martina, che arriva in prestito, quella in Abruzzo sarà una tappa fondamentale di crescita:

«Certamente sì. Il mio obiettivo di quest’anno, a livello individuale, è appunto quello di crescere, sia tecnicamente che mentalmente, anche perché si tratta della mia prima esperienza lontana da casa. Ho scelto di venire a giocare alla Teatina soprattutto perché mi hanno parlato molto bene dell’allenatore, e anche perché tra tutte le proposte che ho ricevuto è stato il progetto che mi ha attirato di più. Sono una giocatrice che cerca sempre di migliorare e di prendere il massimo in qualsiasi situazione, per crescere dal punto di vista individuale e, di conseguenza, per aiutare la squadra. Guarderemo partita dopo partita, puntando sempre alla vittoria, come è giusto che sia. Spero di vivere a Chieti una bellissima stagione».