“Frammenti di tempo”, mostra di Cesira Verna a Fara San Martino

Dal 22 al 25 agosto 2021 presso piazza Municipio 32 la personale di pittura di Cesira Verna con cui presenta i suoi olii su tela realizzati tra il 2017 e il 2021

FARA SAN MARTINO – “Frammenti di tempo” è la personale di pittura di Cesira Verna con cui presenta i suoi olii su tela realizzati tra il 2017 e il 2021. Si potrà visitare la mostra dal 22 al 25 agosto 2021 a Fara San Martino in provincia di Chieti presso Piazza Municipio, 32.

“Una pittura materica, stratificata (…). I suoi quadri sono sguardi, occhiate sulla vita quotidiana, azioni, furti, frammenti e appartengono alla narrazione. La pittura che narra della vita, delle emozioni, dei particolari, come fotografie chiuse nel cassetto del cuore. Cesira Verna è una pittrice narratrice” (cit. Beniamino Cardines).

Cesira Verna (Belgio 1955) è cresciuta in Abruzzo, si avvicina al mondo dell’arte fin da ragazza e trova nella pittura lo spazio per “liberare” il proprio spirito, per avvicinarsi alla parte più intima di sé stessa.

Ingresso gratuito. Per informazioni è a disposizione il numero: 333-2194159.