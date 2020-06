3° corso Guida del Borsacchio per volontari: ecco quando

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Guide del Borsacchio in questi anni sono state un baluardo per l’area protetta. Un occhio vigile quotidiano, braccia per rimediare ai danni e un lavoro di divulgazione e partecipazione senza pari. Oltre 200 persone hanno partecipato ai corsi e circa 100 sono diventate Guide volontarie del Borsacchio.

Il corso come sempre sarà corposo e punterà a far conoscere l’incredibile flora e fauna della Riserva Borsacchio, darà gli elementi per operare nei 19 progetti di tutela in corso (SalvaDuna, Salvafratino, Salva Giglio, Il Lupo e la Riserva, campus archeologia, Viti in Riserva ecc ecc) e farà conscere la storia incredibile della città e dell’area protetta dai tempi dell’antica Roma fino al Risorgimento.

COME PARTECIPARE

Come sempre il corso sarà gratuito e l’adesione é aperta a tutti, basta scaricare il modulo da https://www.guidedelborsacchio.it/3-corso-guide-del-borsacchio/.

In estate si affiancheranno le Guide nella stagione estiva per conoscere sul campo la riserva e da settembre fino a marzo 2021 ci saranno uscite dedicate e lezioni in aula con docenti importanti.

“Sarà l’ultimo corso sotto la direzione di Marco Borgatti viste promesse pubbliche non mantenute dall’amministrazione in termini di sede e lo scempio di un bando gratuito, con addirittura accollo delle spese, per servizi di tutela, promozione e visite guidate scaduto a dicembre 2019 che non ha mai visto un esito nonostante l’unica proposta arrivata dalle Guide. L’unica cosa da fare in questi casi dopo anni di impegno è riconoscere la sconfitta. Il comune non vuole le Guide del Borsacchio. Abbiamo lottato per la Riserva e continueremo ma ormai è chiaro che l’ambiente non rientra nelle priorità di questa amministrazione”. Riferiscono in una nota le Guide del Borsacchio.