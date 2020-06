Il sabato sera a Pescara, consigli per la movida del 27 giugno

Aperitivo cenato a FriendsPescara, cena karaoke del Lido Azzurro. Tre le soluzioni da Lido 186 e altri suggerimenti per una serata diventente con gli amici

PESCARA – In attesa della riapertura di locali da ballo ripartono a Pescara le serate dell’estate. Andiamo a vedere qualche suggerimento per questo sabato 27 giugno. Partiamo da un aperitivo cenato come quello proposto da Friends Pescara in Corso Manthoné a base di salumi e formaggi (prenotazioni entro le 18.30). Oltre al tagliere con 12 pezzi ci saranno anche le Focacce di Torrevecchia Teatina (cottura forno a legna, lievitazione naturale) con pomodorini mentre per i caldi pallottine cacio e uovo e calzoncelli ripieni. I prezzi vanno da 10 euro con calice di vino o 12 con cocktail (tel. 3209560490).

Diversi i locali disponibili in via Cesare Battisti da vinerie a luoghi di cenare o semplicente prendere un aperitivo. Anticipiamo che Nettuno ripartirà dal 4 luglio con le sue serate di ballo, disco dalle 23 alle 03 con Caliente e Damiamo Almonti.

Restiamo sul litorale con “Una rotonda sul mare” a cura del Lido 186. Tre le soluzioni: dalle 19 aperitivo sul mare con dj Matteo di Medio, alle 21.30 cena (cena servita a scelta tra menù di pesce o pizza) & live show con Cecio & dj Sany mentre dalle 23.30 music djset a cura di dj Sandy. I prezzi per la cena sono 25 euro per menù pizza e 35 per quello pesce con una consumazione in entrambi i casi per il dopo cena (tel. 085.6922293).

Per chi volesse una serata con il karaoke sul mare ecco la soluzione del Lido Azzurro che dalle 21 propone una cena con vista mare e menù pizza da 25 euro con ANTIPASTI: Selezione salumi e formaggi, Bruschette miste e Fritti. GIROPIZZA: Pizze a scelta. Vino / Champagnino / Birra (1 bottiglia o 1L ogni 3 persone) o pesce da 35 euro con ANTIPASTI: Insalata di mare, Baccalà e peperoni, Salmone agli agrumi, Sgombro con mele, Alici fritte con cipolla caramellata. PRIMO: Linguina Scampi e Vongole. SECONDO: Filetto di Pesce Spada con verdure grigliate e crema di patate. Vino / Champagnino / Birra (1 bottiglia o 1L ogni 3 persone) (tel. 3494222623 – 3806812563).

Questi sono solo alcuni suggerimenti per la serata ricordando che sono tanti gli stabilimenti aperti lungo la riviera da Delfino Verde a Medusa, da Hai Bin e Zara oltre alle gelaterie come Berardo in centro o altri punti di ristoro come il McDonalds nei pressi della Nave di Cascella.