28ª edizione di Fight Clubbing, la presentazione a Chieti

CHIETI – Lunedì 6 Dicembre 2021 alle ore 11.00, si terrà presso la Sala Riunioni del Comune di Chieti, in Corso Maruccino, la conferenza di presentazione della 28ª edizione di Fight Clubbing, il più grande evento di Sport da Combattimento d’Italia, e di Venator FC9, in programma sabato 18 dicembre al PalaTricalle, con il patrocinio del Comune di Chieti, della Regione Abruzzo, del Coni Regionale Abruzzo, della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat e della Federazione Pugilistica Italiana FPI.

Durante l’evento verranno presentati i grandi Campioni Internazionali del ring che, a partire dalle ore 18,00 del 18 dicembre, incroceranno tibie e guantoni all’interno dell’arena, dando vita a 9 match pro di Kickboxing, Pugilato e Muay Thai sul ring seguiti dalle telecamere di LIVE NOW in mondo visione e a 10 match pro di Arti Marziali Miste che vedranno entrare nell’ottagono alcuni tra i migliori prospect del panorama nazionale, trasmessi in diretta sull’emittente americana UFC Fight Pass. In palio il Titolo del Mondo WAKO di K-1 e il Titolo del Mondo WMC di Muay Thai, categoria 71.800 kg.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco Diego Ferrara, l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, l’organizzatore dell’evento Andrea Sagi, l’ex campione italiano dei Welter Emanuele Cavallucci e lo sfidante al Titolo dei Medio Massimi Luca Spadaccini.