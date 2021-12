“Il Mio Presepe Giulianova e dintorni”, torna il concorso fotografico

GIULIANOVA – Torna a Giulianova, per il periodo natalizio, il concorso fotografico dedicato ai presepi, coordinato dalla Pro Loco Giulianova Vivere Il Mare. Anche quest’anno potranno aderire i quartieri di Giulianova Lido, Giulianova Paese, Giulianova Annunziata, Villa Pozzoni, Case di Trento e Colleranesco. Chi desidera partecipare dovrà inviare massimo tre foto del proprio presepe con liberatoria compilata all’email ilmiopresepegiulianova@gmail.com. Si ha tempo fino al 24 Dicembre e dal 25 Dicembre tutti potranno esprimere la propria preferenza con “mi piace” su una o più foto dei presepi pubblicati sul sito www.facebook.com/ilmiopresepegiulianova.

Le votazioni si concluderanno il 6 Gennaio 2022. Le tre foto che otterranno il maggior numero di apprezzamenti saranno decretate vincitrici. Quest’anno ad arricchire l’iniziativa ci sono anche i premi con: buoni ristorante, cesto natalizio, bottiglie di vino della cantina BioCore di Giulianova e altro. Il regolamento completo e la liberatoria si possono trovare nella pagina Facebook “Il Mio Presepe Giulianova e dintorni”. Alla promozione del concorso sono presenti anche il patrocinio del Comune di Giulianova, il B.I.M Teramo, l’Ass. Subacquea Up and Down, L’Ass. Culturale Meglio Della Fantasia, Radio Azzurra Giulianova e Studio 2000 agenzia Pubblicitá. Un augurio speciale dalla Pro Loco Giulianova e da tutte le collaborazioni a chi parteciperà e possa il concorso anche quest’anno portare nelle case di tanti cittadini un pizzico di Natale in più.