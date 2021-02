24^ edizione del Premio Majella: disponibile il bando di concorso

ABBATEGGIO – É uscito il bando di concorso per partecipare alla 24^ edizione del premio nazionale di letteratura a tema naturalistica-ambientale Parco Majella 2021 organizzato dall’associazione Alle falde della Majella di Abbateggio sotto l’egida del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto, nella cui giuria di esperti siederà Rosaria Chicchiricchi Morra, Vicepresidente Regionale del FAI Abruzzo e Molise, con richiesta di diffusione e visibilità ed invito alla partecipazione.

Il Premio Nazionale di Letteratura “Parco Majella si articola in 4 sezioni:

1) NARRATIVA

2) SAGGISTICA

3) GIORNALISMO

4) POESIA

Alla SEZIONE NARRATIVA è possibile partecipare con un volume di narrativa (romanzo, racconto o raccolta di racconti, etc.), scritto in italiano ovvero in altre lingue e tradotto in italiano, edito da una casa editrice italiana o straniera; la rispondenza al tema o ad un contesto naturalistico – ambientale costituisce titolo preferenziale di valutazione.

Alla SEZIONE SAGGISTICA è possibile partecipare con un volume di saggistica a tema o contesto naturalistico – ambientale, scritto in italiano ovvero in altre lingue e tradotto in italiano, edito da una casa editrice italiana o straniera.

Alla SEZIONE GIORNALISMO possono partecipare giornalisti, iscritti all’Ordine dei giornalisti, autori di articoli, servizi e inchieste su temi naturalistico – ambientali, pubblicati, teletrasmessi e radiotrasmessi negli ultimi due anni (2018-2020).

Alla SEZIONE POESIA è possibile partecipare con un volume di poesie composto da almeno 10 testi poetici a tema o contesto naturalistico – ambientale, scritto in italiano ovvero in altre lingue e tradotto in italiano, edito da una casa editrice italiana o straniera.

Per partecipare non è prevista nessuna quota di partecipazione e i testi prodotti dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 marzo 2021 (farà fede il timbro postale in A/R; per i lavori online la data di invio).

La giuria del Premio Parco Majella sarà composta da: Antonella Sanvitale, dirigente scolastica del Liceo Classico Gabriele D’Annunzio, Raffaele RIBA, scrittore, Andrea GIALLORETO, docente universitario, Rosaria CHICCHIRICCHI MORRA, Vicepresidente Regionale FAI Abruzzo e Molise, Aurelio Manzi, ricercatore e saggista, Andrea LOMBARDINILO, docente universitario, Maria Rosaria LA MORGIA, giornalista e scrittrice, Antonio DEL GIUDICE, giornalista e scrittore, Paolo DI MIZIO, giornalista e scrittore.

I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la serata finale del Premio ad Abbateggio alla presenza di autorità ed esponenti del mondo ambientalistico e culturale il 24 luglio 2021.