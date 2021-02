La “Tursini Clothing & Co.” fornì divise per l’esercito americano dalla SGM

I tre fratelli Tursini, Guido, Ralph ed Emidio, erano nati a Barisciano in provincia dell’Aquila

BARISCIANO – Guido Tursini nacque a Barisciano, in provincia dell’Aquila, il 28 gennaio del 1897, da Giuseppe (musicista e direttore di bande locali) e Domenica Iannone. Dopo aver combattuto durante la Prima Guerra Mondiale decise di tentare il “sogno americano”. Così insieme ai fratelli Ralph ed Emidio, anche loro emigrati con lui, lavorarono a New York e Philadelphia. Poi arrivarono a Vineland nel New Jersey dove lavorarono per la “Rosenthal Clothing Company”. Nel 1935 i tre fratelli decisero di fondare la “Tursini Clothing & Co.” che all’inizio si specializzò in cappotti da donna di alta qualità, venduti in tutti gli Stati Uniti e in Canada.

La “Tursini Clothing & Co.” arrivò ad impiegare oltre 300 persone (storico caporeparto fu, per trentasei anni, l’italo-americano Anthony Cottone). Durante la Seconda Guerra mondiale la “Tursini Clothing & Co.” produsse uniformi dell’esercito americano per quattro anni (altamente stimata dal Governo degli Stati Uniti). Anche negli anni successivi, l’azienda fondata dai tre fratelli, continuò a servire vestiario per i soldati americani (Guerra di Corea e Guerra del Vietnam).

Nel gennaio del 1966 Guido Tursini e una impiegata della “Tursini Clothing Co.” erano stati in banca per ritirare 11.250 dollari. Furono bloccati da una macchina uno dei delinquenti afferrò il libro paga da Tursini mentre l’altro aspettava in un’auto in fuga. Poi i due si allontanarono. I fratelli Tursini furono autorevoli esponenti del “Manufacturers’ Association” del New Jersey e in altre organizzazioni civiche, politiche e caritatevoli.

Foto: 1967 – da sinistra a destra: Guido Tursini, il capitano Bennett, Ralph Tursini, Emidio Tursini.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”