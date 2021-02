SP Lanciano – Fossacesia, ecco gli interventi in programma

LANCIANO – Sono iniziati lunedì i lavori sulla S.P. 217 “ex SS. 524 Lanciano – Fossacesia” lunga circa km 11+500 per un importo complessivo € 258.742,75. Trattasi di interventi di sistemazione del piano viabile ammalorato con fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi e successiva segnaletica orizzontale che integrano i lavori già precedentemente eseguiti sulla stessa arteria con altro finanziamento. I lavori sono sostenuti da fondi del Masterplan predisposti dalla giunta regionale D’Alfonso nel 2017 con delibera 565/2017. Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali – Distretto 3 -Area Sangro (Masterplan per L’Abruzzo – Patto per il Sud).

I Lavori previsti interessano diversi tratti che da Lanciano portano a Fossacesia. Il tratto più lungo e ammalorato si riferisce al territorio di S.Maria Imbaro. Gli interventi sono così suddivisi:

dal km 0+00 al km 0+700 circa nel territorio di Lanciano (da località Gaeta a Iconicella);

dal km 2+250 al km 2+550 circa nel territorio di Lanciano (dal ponte alla rotatoria ovale);

dal km 3+600 al km 5+000 circa nel territorio di S. Maria Imbaro (da rotatoria pineta a bivio per S.P. Fattore);

dal km 7+650 al km 8+000 circa nel territorio di Fossacesia (da ponte Autostrada A14 direzione centro abitato di Fossacesia);

dal km 11+050 al km 11+350 nel territorio di Fossacesia (da bivio S. Giovanni in Venere direzione SS. 16).

I lavori si aggiungono agli interventi già effettuati lo scorso anno e restituiranno un’arteria stradale, particolarmente frequentata, riasfaltata e messa sicurezza.