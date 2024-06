2 giugno 2024, Festa della Repubblica: le celebrazioni a Vasto

Per l’occasione il sindaco Francesco Menna ha deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti in Piazza Caprioli

VASTO – Questa mattina in Piazza Caprioli per la Festa della Repubblica si è tenuta una cerimonia a cui hanno preso parte il sindaco Francesco Menna, il Presidente del Consiglio Comunale Marco Marchesani, gli assessori Gabriele Barisano, Anna Bosco, Nicola Della Gatta, Licia Fioravante, consiglieri comunali, il consigliere regionale Francesco Prospero, rappresentanti delle forze dell’ordine, le associazioni combattentistiche e d’arma e molti cittadini.

Il sindaco Francesco Menna dopo la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti nel suo intervento ha detto: “Era il 2 giugno del 1946, quando l’Italia, appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, iniziava a scrivere una nuova pagina della sua storia, che porta con sé un immenso significato simbolico, dato dalla valorizzazione della democrazia, della libertà, della pace e della solidarietà che un tempo segnarono un nuovo inizio per la storia dell’Italia.

La giornata dedicata a festeggiare la Repubblica Italiana assume tanti significati: il ricordo della lungimiranza dei nostri padri e dei nostri nonni, il tributo di sangue di tanti che ci hanno permesso di vivere in un Paese senza guerre, l’apertura al diritto di voto per le donne, la creazione della democrazia. Poi, ha segnato un nuovo inizio, con l’opera di ricostruzione materiale e morale. Con impegno e duro lavoro, donne e uomini hanno trasformato l’Italia nel Paese che tutti conosciamo. Ci troviamo davanti ad un momento storico che ci mette duramente alla prova, di fronte a nuove guerre. Guardando ai nostri antenati, oggi come mai prima d’ora, mi sento di dire che è importante apprendere da loro la capacità di guardare al futuro con speranza e amore. Viva la Repubblica! Viva l’Italia!”.