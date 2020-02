2° Concorso ‘Flambando Cantando’ con Mazzocchetti alla De Cecco

PESCARA – Sarà il vincitore di Sanremo, il maestro Piero Mazzocchetti il Presidente della giuria d’eccezione della seconda edizione del Concorso di Canto e Cucina di Sala ‘Flambando Cantando’ promosso dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara e che si svolgerà domani, giovedì 6 febbraio, all’interno dell’Officina del Gusto, nella sede di via dei Sabini. L’evento, nato da un progetto della dirigente scolastica Alessandra Di Pietro e della Crossover Academy dell’artista Mazzocchetti, vedrà protagonisti gli studenti che si sfideranno a colpi di belcanto e cucina flambè per decretare i migliori chef e le voci più talentuose della scuola.

“L’iniziativa nasce dalla continua voglia di sperimentare che da sempre caratterizza il nostro Istituto – ha sottolineato la dirigente Di Pietro –, dal desiderio di proporre sempre nuovi abbinamenti, e non solo in cucina, e di attuare sempre nuove collaborazioni con il mondo del lavoro, all’esterno delle mura scolastiche. Una collaborazione e una ricerca che ci hanno fatto incontrare alcuni dei simboli del nostro ‘belcanto’ offrendo ai nostri studenti una nuova occasione per mettersi professionalmente in gioco. E quando cucina e canto si incontrano, una musica virtuosa impreziosisce la nostra scuola, creando un’armonia che riesce con semplicità a entusiasmare e a emozionare studenti, docenti, ospiti e a lasciare il segno. Non solo: la musica ha ampie assonanze con un Istituto Alberghiero, perché c’è una dichiarata affinità tra musica e cibo, entrambi nascono dalla capacità di mixare e armonizzare note e ingredienti per dare vita a una sinfonia di suoni e di sapori”.

I protagonisti del Concorso di cucina di sala e di musica saranno tre squadre di studenti che prepareranno piatti flambè e nove studenti di tutti gli indirizzi che si esibiranno nel canto.

La giornata, domani, mercoledì 23 gennaio, prenderà il via alle 9.30 con la visita del maestro Piero Mazzocchetti ai laboratori dell’Officina del Gusto per ‘Canticchiando in cucina’.

Alle 11 partiranno le esibizioni canore degli studenti e la presentazione dei piatti alla fiamma abbinati alle performance musicali. Alle 13 premiazione dei primi tre classificati in entrambe le sezioni di gara. La giuria sarà composta da Piero Mazzocchetti, in qualità di Presidente, la dirigente Alessandra Di Pietro, Antonio Di Giosafat, il maestro Gianfranco Onesti, il medico e baritono per passione Mariusz Szimanski, il chirurgo pediatra e cantante Antonello Persico, Alvaro Fantini e Yuri Naccarella. L’evento è aperto al pubblico.