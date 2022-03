16° Corso base di Protezione Civile a Giulianova: come partecipare

GIULIANOVA – Dopo lo stop imposto dalla pandemia, riprende l’attività di formazione e addestramento della Protezione Civile di Giulianova. L’associazione organizza infatti, a partire dal prossimo 8 aprile, il 16 esimo Corso per aspiranti volontari di Protezione Civile. Per quella data è prevista la prima lezione, alle 21, nella Sala polifunzionale in via dei Pioppi. Il corso, totalmente gratuito e con rilascio di attestato, si rivolge a tutti i cittadini che vogliano acquisire le conoscenze di base relative al mondo del volontariato e dei più consueti scenari operativi. Lo scopo dell’iniziativa, nello specifico, è quello di diffondere la cultura della Protezione Civile, sviluppare la coscienza di auto protezione, fornire la preparazione base necessaria ad intraprendere l’attività di volontariato.

E’ possibile iscriversi anche online compilando il modulo disponibile su www.bachecaprotezionecivilegiulianova.blogspot.it oppure direttamente al link bit.ly/IscrizioneCorso16.

Per ulteriori informazioni contattare il 333 111 88 20, anche con sms o messaggi WhatsApp. L’ e-mail è procivgiulianova@tiscali.it