MaXXI L’Aquila, gli appuntamenti del 22 e 23 marzo 2022

L’AQUILA – Si apre una nuova settimana ricca di appuntamenti al MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI: martedì 22 marzo alle ore 18, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il MAXXI e il progetto Flumen presentano insieme un momento di riflessione e confronto. FLUMEN – Climate Actions per i parchi e i fiumi a Roma – ideato dall’artista e ingegnere specializzato in sostenibilità ambientale Andrea Conte – Studio Andreco e realizzato dall’associazione Climate Art Project insieme a molti partner sul territorio, è un progetto multidisciplinare tra arte, scienza e attivismo che riflette sull’importanza dei fiumi, di tutti gli ecosistemi acquatici e delle aree verdi circostanti. In occasione dell’incontro, sarà proiettato TIBERINA, il video che racconta la Parata Tiberina degli Inizi, performance collettiva diretta dall’artista visivo Andrea Conte – Studio Andreco prodotta da Romaeuropa Festival, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Santa Cecilia e Zetema per la Festa di Roma 2020 del comune di Roma. La proiezione sarà affiancata da un momento di approfondimento che coinvolgerà l’artista Andrea Conte – Studio Andreco, Laura Passatore, ricercatore CNR, la storica dell’arte Amanda Boetzkes e la critica d’arte Teresa Macrì, introdotti da Irene de Vico Fallani, Responsabile Ufficio Programmi di approfondimento.

Flumen è promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Eureka!Roma 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE e con un’importante rete di partner artistici e scientifici: Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR IRET, CNR IBPM, Università degli Studi La Sapienza, Università Roma TRE, MAXXI, Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione Baruchello, Insieme per l’Aniene Onlus, CSA-Semi di Comunità, Fondazione smART, ARPA LAZIO, Agenda Tevere, Joint. Il progetto Flumen è anche inserito nelle azioni triennali previste dal Contratto di Fiume Tevere relativo all’asta fluviale da Castel Giubileo alla foce.

Sempre martedì 22 marzo, alle ore 18.30, il primo dei due appuntamenti della settimana con Libri al MAXXI con Photographing Art di Franz Egon von Fürstenberg. L’opera presenta una selezione di fotografie scattate dal fotografo messicano-tedesco tra il 1974 e il 2018. Una memoria imperdibile del mondo dell’arte contemporanea, delle emozioni, dei rapporti, dei momenti di gioia e di fatica, degli incontri, delle relazioni, del senso di appartenenza a una comunità̀ e al contempo della solitudine creativa dell’artista. Sono queste le espressioni e i temi che emergono nel libro, testimone del tempo, delle arti e delle tendenze che cambiano: sono momenti spesso sfuggiti alle cronache, ai media, ai cataloghi e alla storia dell’arte, ma catturati da un osservatore che ha seguito da vicino l’evoluzione della ricerca contemporanea grazie al rapporto con sua moglie, la curatrice Adelina Cüberyan von Fürstenberg che ha dato vita ad alcuni dei momenti più̀ belli dell’arte internazionale. Le fotografie presentate nel volume includono tantissimi artisti, da Andy Warhol a Joseph Beuys, da Marina Abramović a Jannis Kounellis, da Mario e Marisa Merz a Chen Zhen. All’incontro, realizzato in collaborazione con SKIRA, introdotto da Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte e moderato da Alessandra Mammì, consigliere scientifico del volume, intervengono l’artista Marco Bagnoli, Matteo Boetti, Archivio Alighiero Boetti, la gallerista Valentina Bonomo, Adelina von Fürstenberg, Fondatrice ART for The World, e la press agent Benedetta Lucherini.

Mercoledì 23 marzo alle ore 18.30 sarà la volta dell’opera Psicoenciclopedia possibile di Gianfranco Baruchello: nel 2020 Baruchello ha concluso un imponente e complesso progetto commissionato e pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Il volume propone la decostruzione della stessa struttura enciclopedica: attraverso un sistema di relazioni e adiacenze inattese connette 1200 voci e 200 tavole di immagini. Baruchello mette alla prova, questa volta, i sistemi di organizzazione del vedere e del sapere. Come in ogni suo altro lavoro, la Psicoenciclopedia scardina le concatenazioni più̀ sicure e consolidate per avventurarsi nell’incerto, nel possibile, attraverso una ars combinatoria che non esclude il diverso o l’insignificante. Con la Psicoenciclopedia Baruchello interroga il XXI secolo, introducendosi nella pluralità̀ dei possibili punti di vista. Accolti da Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte e moderati da Carla Subrizi, Storica dell’arte contemporanea – Sapienza Università di Roma, Presidente Fondazione Baruchello, intervengono Massimo Bray, Direttore Generale Treccani, Stefano Chiodi storico dell’arte, critico e curatore, e Andrea Viliani Direttore Museo delle Civiltà di Roma. L’incontro è realizzato in collaborazione con Fondazione Baruchello e Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.