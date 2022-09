MONTESILVANO – Mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 nei giardini di Palazzo D’Avalos di Vasto, nella prima giornata della riunione delle Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo organizzata dal Cram Abruzzo, si svolgerà la 14esima edizione del Premio Internazionale Dean Martin.

A ricevere il premio in questa edizione saranno quattro personaggi di origine abruzzese: Anthony Molino psicanalista e ricercatore, Fabrizio Ferri ingegnere della Fincantieri, Berenice Rossi ricercatrice e Valeria Di Santo Della Penna presidente dell’Associazione degli Abruzzesi negli Emirati Arabi, i quali hanno diffuso le tradizioni della loro terra e hanno contribuito, attraverso il loro talento, alla crescita dei Paesi in cui vivono. Alcuni dei premiati hanno collaborato, inoltre, a tenere viva l’abruzzesità nel mondo anche attraverso la ricerca e lo studio del fenomeno dell’emigrazione.

Due invece i personaggi del mondo artistico abruzzese a cui andrà il Premio Crocetti – premio in memoria di Gaetano Crocetti, papà di Dean Martin, che viene dato a chi, in Abruzzo, diffonde nel mondo i valori e le tradizioni della terra d’Abruzzo. Il riconoscimento verrà consegnato a Stefano Angelucci Marino attore e regista; Danilo Di Paolonicola (musicista) per l’Orchestra Popolare del Saltarello.

I premiati riceveranno il cappello di Dean Martin e una targa con la motivazione del riconoscimento.

L’Orchestra Dean Martin, diretta dal Maestro Antonella De Angelis, proporrà un viaggio musicale sulle note dei famosi e indimenticabili brani di Dean Martin, Frank Sinatra ed Henry Mancini. Verrà raccontato il viaggio di Gaetano Crocetti, barbiere emigrante montesilvanese, che ha poi trovato successo e fortuna negli Usa grazie anche a suo figlio Dino Paul, attraverso la voce del cantante Valerio Di Rocco. Tra gli ospiti della serata interverrà la cantautrice abruzzese Lara Molino, che presenterà alcuni brani del suo nuovo disco Amoremé, tra cui la sua versione del Vola, Vola, Vola in occasione dei 100 anni dalla sua uscita e l’attrice pescarese Tiziana Di Tonno, con un breve recital sull’emigrazione. L’ingresso alla serata del premio è gratuito.

La cerimonia di apertura del Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo si svolgerà nella Sala Pinacoteca del Palazzo D’Avalos, dalle ore 17,30 in poi e culminerà con la consegna dei Premi Dean Martin alle ore 21, nel giardino del Palazzo. La premiazione sarà seguita dal concerto dell’Orchestra Popolare del Saltarello, impegnata in un progetto di ricerca e rivalutazione della musica abruzzese, in un’ottica di recupero della memoria e delle tradizioni popolari.

“Attualmente sono iscritti all’AIRE circa 200mila abruzzesi – spiega il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio – , ma considerando i vari cicli migratori, nel corso degli ultimi due secoli, si calcola che nel mondo ci siano almeno 1milione 300mila abruzzesi di origine. Nell’ambito della riunione abbiamo inserito il Premio Dean Martin che viene conferito a personalità di origine abruzzese che si sono distinte, nel mondo, per la loro professionalità o per meriti scientifici, culturali e artistici, il fatto che vengano diretta”.

Il Cram, presieduto dal presidente della Regione Marco Marsilio, è composto da 35 consiglieri: 30 sono i rappresentanti delle comunità fuori dall’Italia, 3 sono i consiglieri regionali (Bocchino, Marcozzi e Santangelo) cui si aggiungono lo stesso presidente del Cram, e il delegato dell’Osservatorio per l’Emigrazione Antonio Iannaurato.

La prima giornata della riunione sarà pubblica e aperta a tutti gli interessati.

Il Premio si presenta in una nuova veste: “Quest’anno sarà un’edizione il Dean Martin particolarmente prestigiosa – spiega Alessandra Portinari, presidente del Premio – , da Montesilvano il cappello di Dino Crocetti emigra a Vasto per calarsi ancora più da vicino nella realtà degli abruzzesi del mondo, in occasione della riunione annuale del Cram Abruzzo. L’edizione numero quattordici è l’occasione per dare ancora più risalto al talento dei nostri abruzzesi all’estero e per parlare ancora più da vicino della nostra regione in termini di cultura e tradizione con coloro che hanno lasciato questa terra e che ne custodiscono il ricordo più autentico. Durante la serata, come ogni anno, ripercorreremo il viaggio di Gaetano Crocetti e di suo figlio attraverso l’Orchestra Dean Martin e gli ospiti di questa edizione, che saliranno sul palco dei giardini D’Avalos. Sarà una serata piena di sorprese, divertimento e tanta abruzzesità”.