REGIONE – Esulta l’Abruzzo, grazie al concorso del 10eLotto di martedì 8 luglio, con premi per 57.500 euro totali. Come riporta Agipronews, in Via Trieste a S. Valentino Citeriore, in provincia di Pescara, colpo da 50mila euro con un 9 Oro, invece un 6 Doppio Oro vale una vincita da 7.500 euro in Via del Verde a Lanciano, in provincia di Chieti. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.