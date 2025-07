REGIONE – Nel cuore dell’estate abruzzese, il secondo weekend di luglio si accende con una straordinaria varietà di eventi che celebrano la cultura, i sapori e le tradizioni del territorio. Di seguito i principali appuntamenti, Ma vi ricordiamo di consultare la pagina sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Ogni giorno è possibile partecipare a tour guidati tra i borghi del Gran Sasso, alla scoperta di paesi storici, castelli medievali e paesaggi montani di grande fascino. Tra le esperienze consigliate, si segnalano le escursioni in e-bike nelle Terre dello Zafferano, con partenza da Navelli, che permettono di attraversare l’altopiano omonimo e visitare luoghi di interesse storico come Bominaco e Civitaretenga. Un’altra opzione è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Sagre e appuntamenti golosi

Venerdì e sabato, i suggestivi Fondaci di Capo d’Atri aprono le loro porte, offrendo un viaggio tra storia e architettura. L’11 e 12 luglio, a Campo di Fano, protagonista è il gusto con la Sagra dell’aglio rosso di Sulmona, mentre a Casoli si respira aria di festa con la vivace “Contrada in festa”. Nelle stesse date, Corropoli ospita il “Corrupolo”, evento che unisce musica, folklore e gastronomia, e a Cerratina si brinda con il “Beer Fest”, tre giorni di birra artigianale e intrattenimento. Sabato Liscia profuma di erbe aromatiche con il Festival dell’origano, mentre a Ortona dei Marsi si aprono le cantine per un’esperienza enogastronomica autentica. Sempre il 12, a Paterno di Avezzano, la tradizione prende vita con la “Coccocciata”, rievocazione popolare che affonda le radici nella memoria collettiva del paese.

Cultura e riflessione

A Francavilla al Mare torna “Filosofia al Mare”, giunto alla sua XVI edizione: quattro serate di incontri e riflessioni sotto le stelle, con filosofi, scrittori e pensatori che animano Piazza Sirena. A Vasto, l’11 luglio, l’Arena Ennio Morricone ospita un evento imperdibile: Aldo Cazzullo e Moni Ovadia portano in scena “Il romanzo della Bibbia”, un viaggio tra parole, storia e spiritualità.

Parole che uniscono

A Montesilvano, il festival “Oltreleparole” trasforma Largo Venezuela in un salotto culturale, con reading, performance e incontri con autori. Un’occasione per riscoprire il potere della parola come strumento di dialogo e comunità.

Musica sotto le stelle

Il venerdì sera si chiude in bellezza con il concerto di Stefano Bollani al Porto Turistico di Pescara: un’esibizione che promette emozioni tra jazz, improvvisazione e virtuosismo.

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. Chi ama l’arte contemporanea può spostarsi a Chieti, dove la Galleria Trifoglio Arte propone “Dal pop alla fiaba”, un omaggio alla creatività italiana tra gli anni Sessanta e Settanta.

A Barisciano, continua la sesta edizione della Collettiva d’Arte al Convento di San Colombo, mentre a Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Pettorano sul Gizio, nella suggestiva cornice del Castello Cantelmo, prosegue la mostra “Insieme per Nepente”, un’esposizione che unisce arte e memoria in un dialogo profondo con il territorio.