10eLotto in festa in Abruzzo: vinti 19mila euro a Chieti e Campli

CHIETI/CAMPLI – Il 10eLotto premia l’Abruzzo. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 1° ottobre, alla regione sono andati 19mila euro totali, considerando i premi maggiori. Vincita da 11mila euro a Chieti con un 8, presso il punto vendita in Via Padre Alessandro Valignani. E colpo da 8mila euro a Campli, in provincia di Teramo, grazie ad un 7, presso l’esercizio in Corso Umberto I. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,96 miliardi da inizio anno.