Tirocini in Abruzzo: 25 milioni di fondi e indennità a 800 euro

PESCARA – La sede della Regione Abruzzo in piazza Unione a Pescara ha ospitato la presentazione dei nuovi avvisi dedicati al finanziamento dei tirocini extracurriculari. L’incontro con la stampa, guidato dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e dall’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – con la partecipazione in videoconferenza del direttore regionale dell’Inps Luciano Crudo –, ha svelato i dettagli di una misura destinata a rivoluzionare le politiche occupazionali del territorio. L’intervento nasce dal recupero di ben 25 milioni di euro previsti dal Decreto Legislativo 148 del 2015 e rimasti a lungo inutilizzati, sbloccati grazie a una complessa trattativa istituzionale con il Ministero del Lavoro e l’Inps. Di questa cifra, 10 milioni di euro sono già operativi nell’ambito del Piano Triennale delle Politiche Attive.

Il pilastro della nuova misura è il potenziamento del sostegno economico e la semplificazione burocratica. L’indennità mensile di partecipazione per i tirocinanti sale infatti a 800 euro lordi, esenti da contributi e accreditati direttamente dall’Inps tramite bonifico bancario per azzerare i ritardi. Per ottenere l’importo pieno è richiesta una presenza minima del 70% delle ore mensili previste dal Piano Formativo Individuale, pena una decurtazione proporzionale. Inoltre, in caso di cumulo con ammortizzatori sociali o sostegni al reddito come NASpI, SFL o ADI, l’Inps erogerà la quota differenziale per raggiungere la soglia degli 800 euro.

I percorsi formativi si articolano in tre differenti tipologie per rispondere alle diverse esigenze del mercato. L’orientamento e la formazione durano da due a sei mesi e sono rivolti a neodiplomati, neolaureati e qualificati entro ventiquattro mesi dal titolo. L‘inserimento e il reinserimento lavorativo variano da due a dodici mesi per disoccupati, inoccupati o lavoratori a rischio, mentre per le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e invalidi civili la durata può estendersi fino a ventiquattro mesi. Possono candidarsi tutti i maggiorenni disoccupati o inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego abruzzesi con DID valida da almeno quindici giorni e Patto di Servizio sottoscritto. La graduatoria terrà conto di criteri di priorità che premiano i percorsi GOL conclusi senza assunzione, i percettori di sostegni al reddito, i disoccupati di lunga durata e le categorie fragili o svantaggiate.

I tirocini potranno essere promossi da università, ITS, scuole, enti accreditati, parti sociali e Centri per l’Impiego, con un tutor didattico ogni venti tirocinanti e un rimborso forfettario di 537,50 euro riconosciuto ai promotori al completamento del percorso. Le aziende ospitanti dovranno invece essere datori di lavoro privati con sede in Abruzzo e in regola con DURC, CCNL e normative sulla sicurezza. Al termine dell’esperienza, previa redazione del dossier individuale, verrà rilasciata un’attestazione ufficiale con valore di certificazione delle competenze.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Marco Marsilio, che ha rimarcato la determinazione dell’assessore Magnacca e della struttura amministrativa nel recuperare risorse rimaste incagliate per anni. L’obiettivo primario, ha sottolineato il governatore, è favorire l’incontro tra domanda e offerta, consentendo alle imprese di formare personale specializzato e offrendo ai giovani un trampolino di lancio verso un’occupazione stabile, superando le polemiche grazie alla concreta collaborazione istituzionale. Sulla stessa linea l’assessore Tiziana Magnacca, che ha definito la misura una soluzione strategica capace di convertire fondi destinati alle politiche passive in azioni attive ed efficaci, garantendo formazione sul campo e un solido ossigeno economico alle nuove generazioni.

L’iter operativo prenderà ufficialmente il via lunedì 5 ottobre con la pubblicazione del bando ufficiale sul portale della Regione Abruzzo. Seguiranno venti giorni di consultazione prima dell’apertura dello sportello a flusso continuo, fissata per il 27 ottobre sulla piattaforma regionale dedicata. Le domande verranno esaminate in ordine cronologico e lo sportello resterà attivo fino al completo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.