1° Gran Premio Città di Sant’Egidio alla Vibrata: ecco quando

Sabato 25 e domenica 26 giugno si svolgerà il 19° Memorial “Abramo Guercioni” con i bolidi di Maranello invaderanno la Val Vibrata

VILLA ROSA DI MARTINSICURO – Presentato, nei giorni scorsi, il programma della due giorni dedicata alla passione delle rosse di Maranello: 1° Gran Premio Città di Sant’Egidio alla Vibrata – 19° Memorial “Abramo Guercioni”. Alla presenza del rieletto Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, del Presidente dei Volontari della Protezione Civile “Gran Sasso d’Italia” di Sant’Egidio alla Vibrata, Fabrizio Roccetti, del Presidente della Scuderia Ferrari Club Villa Rosa, Dino Natali e del Vice e figlio del compianto Abramo, Riccardo Guercioni.

PROGRAMMA

Le due giornate inizieranno sabato 25 giugno alle ore 15,30 con il raduno in Piazza Europa a Sant’Egidio alla Vibrata e le iscrizioni ufficiali; alle 17,30 partenza con percorso di regolarità lungo la Val Vibrata; 20,30 ritrovo presso il ristorante Dejavu e successiva premiazione degli equipaggi Ferrari con il miglior punteggio; 23,30 rientro degli equipaggi nei punti di pernotto. Domenica 26 giugno: ritrovo e timbro-presenza presso il Bar Canarino di Villarosa; 10,30 partenza del secondo percorso di regolarità fino alla Cantina di Colonnella, passando per il lungomare di Tortoreto; 13,00 pranzo dal ristorante Vana Vana di Villa Rosa e premiazione del secondo percorso di regolarità e classifica finale con la consegna dei trofei da parte delle autorità cittadine. Secondo le previsioni degli organizzatori gli equipaggi iscritti dovrebbero raggiungere le 30 unità, provenienti dalle regioni Abruzzo e Marche, ed altri club dal Lazio. Soddisfatti il Presidente della Scuderia Ferrari Club Villa Rosa, Dino Natali e il suo Vice, Riccardo Guercioni: “ siamo alla 19° edizione che ricorda il compianto Abramo, per questo motivo abbiamo presentato nei “suoi” rinnovati locali commerciali questa importante manifestazione sportiva; speriamo di fare una grande festa per i 20 anni di attività nel 2023”.

La manifestazione, per quanto concerne la sicurezza, vedrà il supporto dei volontari della Protezione Civile “Gran Sasso d’Italia”di Sant’Egidio alla Vibrata guidati dal suo presidente Fabrizio Roccetti.

“Sono soddisfatto degli organizzatori – commenta il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni (alla sua prima uscita pubblica dopo la sua rielezione) – segno evidente che il sodalizio, nonostante la pausa forzata del covid-19, è molto presente e attivo sul nostro territorio. La loro passione per le “rosse” può diventare anche un biglietto da visita per il nostro territorio”.